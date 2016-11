Pkw-Maut Deutschland: Video

Die EU und Verkehrsminister Alexander Dobrindt sind sich einig geworden: Die Pkw-Maut in Deutschland soll nun doch eingeführt werden. Ersten Spekulationen zufolge könnte das neue Modell direkt nach der nächsten Bundestagswahl – also bereits im Herbst 2017 – zum Einsatz kommen. Was es mit der Maut auf sich hat und wie die aktuellen Entwicklungen aussehen, erfährt man im Video. Mehr zum Thema: Pkw-Maut in Deutschland



Lena Reuß