Opel Crossland X (2017): Video

Crossover sind angesagt, aber bei einem Auto wie dem Opel Crossland X (2017) ist ein vielseitig nutzbarer Innenraum mindestens so wichtig wie ein trendiges Design. Im ersten Teaser-Video dürfen wir bereits aus der Vogelperspektive auf den Meriva-Nachfolger blicken, weitere Details zeigen die Rüsselsheimer voraussichtlich rund um den Jahreswechsel. Der neue Name soll Lust auf große Abenteuer und neue Wege ausstrahlen – und rückt den Opel Crossland X in die Nähe des Mokka X, denn auch das erfolgreiche City-SUV trägt seit kurzem ein X am Ende des Schriftzugs.

