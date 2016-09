Kompakt mit drei Türen in klassischer Coupé-Optik? Richtig gesehen: Das ist das neue C-Klasse Coupé von Mercedes Benz. Und es ist ein Vorstoß in ein neues Marktsegment, mit dem Mercedes neue Käufer zur Marke locken will. Vor allem die jungen sollen sich für die sportliche Karosserieversion der C-Klasse begeistern.