Emissionen gestiegen durch höhere Motorleistung: Video

Eine neue Erhebung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sorgt für Wirbel. Dort klagt man den steigenden Kraftstoffverbrauch und erhöhte CO2-Emissionen in den letzten Jahren an. Und das obwohl die Motoren immer effizienter werden. Schuld sind aber nicht nur mehr Fahrzeuge auf den Straßen, sondern die gestiegene Motorleistung. Warum das so ist und ob wir in Zukunft auf PS-starke Sportwagen verzichten müssen, ist im Video zu sehen. Mehr zum Thema: Wird der Führerschein künftig überflüssig?

Lena Reuß