Gendergerechtes Schneeräumen: Video

Was hat Schneeräumen mit Geschlechterungerechtigkeiten zu tun? Auf den ersten Blick würde jeder mit "nichts" antworten, doch in Schweden sieht man das anders. Deswegen wurde im vergangenen Jahr für Stockholm eine Regelung zum "gendergerechten Schneeräumen" eingeführt. Die sorgte in der schwedischen Hauptstadt jedoch für ein ordentliches Verkehrschaos. Was das neue Gesetz besagt und wieso der Verkehr dadurch lahmgelegt wurde, ist im Video zu sehen!

Lena Reuß