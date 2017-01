Die höchste Brücke der Welt: Video

Die derzeit höchste Brücke der Welt liegt in China und überspannt das Beipanjiang-Tal. Damit hält sie den derzeitigen Weltrekord, ohne jedoch gleichzeitig die größte Brücke der Welt zu sein. Diese liegt mit dem Viaduc de Millau weiterhin in Frankreich, denn zwischen Größe und Höhe gibt es einen semantischen Unterschied. So ist der Abgrund, den die Beipanjiang Bridge überspannt, maßgeblich für deren Höhe verantwortlich, wohingegen das französische Viadukt mit 343 Meter hohen Brückenpfeilern über flaches Land führt. Alle Infos im Video!

Julian Islinger