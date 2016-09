Cadillac CTS-V/Dodge Charger SRT Hellcat: Video

Wenn Cadillac CTS-V und Dodge Charger SRT Hellcat Seite an Seite stehen, scharren nicht weniger als 1.366 PS mit den Hufen. Unser kurzes Video zeigt, was bei einem Beschleunigungs-Duell der beiden starken Amis passiert: Der Caddy marschiert mit 649 PS und beeindruckender Traktion los, die Hellcat hält mit beeindruckenden 717 PS dagegen. Wie sich die beiden Power-Limousinen in den übrigen Disziplinen unseres Vergleichstests schlagen, lesen Sie in der neuen US-Cars 2/2016.

az