BMW X6 M 2015: Sound-Video von der Rennstrecke

Auf der ehemaligen Formel 1-Rennstrecke Circuit of the Americas in der Nähe von Austin, Texas durften wir uns ein erstes Bild von den Qualitäten des neuen BMW X6 M 2015 machen. Unser Sound-Video zeigt das 575 PS starke SUV mit Coupé-Dachlinie und V8-Biturbo nicht nur bei der Beschleunigung aus dem Stand, sondern auch auf der Rennstrecke. Im schwarzen Führungsfahrzeug sitzt dabei kein Geringerer als Timo Glock! Den kompletten Fahrbericht finden Sie hier.