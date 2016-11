KFZ-Versicherung: Typklassen/Regionalklassen 2017

Wer 2017 bei der KFZ-Versicherung sparen will, sollte sich schon jetzt informieren, denn in einigen Regionalklassen wird es wieder teurer.

Die KFZ-Versicherung setzt sich aus vielen Parametern zusammen und einige davon ändern sich jährlich – so wie aktuell die Typklassen für 2017. Für viele wird die Versicherung deswegen teurer, daher könnte sich ein Wechsel lohnen. Die neuen Regionalklassen und Typklassen!



Wer 2017 bei seiner KFZ-Versicherung sparen will, sollte sich schon jetzt mit einem möglichen Wechsel beschäftigen, denn aufgrund der neuen Einstufung bei Typklassen und Regionalklassen wird es für viele Autofahrer Jahreswechsel wieder teurer. Wenn man Pech hat, kostet die KFZ-Versicherung im kommenden Jahr also mehr, obwohl man selbst keinen Versicherungsfall gemeldet hat. Die Einstufung der Typklasse, die für 2017 jetzt bekanntgegeben wurde, richtet sich nach der Anzahl und Höhe der regulierten Schäden des jeweiligen Auto-Modells in den vergangenen drei Jahren. Außerdem werden bei der Kasko-Versicherung auch die Häufigkeit von Diebstählen, Bränden oder Glasschäden berücksichtigt. Insgesamt lässt sich sagen, dass große Fahrzeuge mit größerem Motor eher hoch eingestuft werden, während kleine Wagen mit kleineren Motoren in niedrigeren Typklassen eingeordnet sind. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Typklassen-Einstufung für die meisten Modelle jedoch nur wenig bis gar nicht verändert. Nur ein bis drei Prozent der Fahrzeuge wurden mehr als eine Klasse herauf oder heruntergesetzt.

Bildergalerie: Diese Autos werden teurer bzw. billiger

Typklassen-Einstufung 2017 ausgewählter Modelle (Video):

Typklassen für KFZ-Versicherung 2017 bekannt

Anders sieht es bei den Regionalklassen 2017 aus. Diese richtet sich nach Statistiken für den jeweiligen Zulassungsbezirk. Innerhalb Deutschlands gibt es so über 400 verschiedene Regionalklassen. Die Einstufung der Autos wird danach bewertet, wie sich die Schadens- und Unfallzahlen in einer bestimmten Region verändert haben. Schließlich ist in einer Großstadt mit viel Verkehr das Risiko einen Unfall zu bauen wesentlich größer, als auf dem Land. Neben Unfällen werden in der Kasko-Versicherung ebenfalls eingerechnet, wie viele Fahrzeuge in einem Bezirk gestohlen wurden und welche Wetterverhältnisse (z.B. Hagel) normalerweise vorherrschen. Für die KFZ-Versicherung 2017 wurden die Regionalklassen bereits neu festgelegt, wobei rund 6,3 Millionen Autofahrer, das entspricht 16 Prozent der Versicherten, mit sinkenden Kosten für ihre KFZ-Versicherung rechnen können. Bei 4,8 Millionen (12 Prozent) wird sie jedoch teurer.

Regionalklassen im Video erklärt:

KFZ-Versicherung: Regionalklassen 2017 bekannt

Insgesamt lässt sich anhand der neuen Regionalklassen für die KFZ-Versicherung sagen: Wer im Norden Deutschlands wohnt, kann sich im kommenden Jahr über eine niedrige Einstufung freuen, im Süden hingegen sind die Regionalklassen eher etwas höher. Gerade in den Großstädten bleibt es bei den bisher schon hohen Klassen. Besonders schlecht sieht es wohl für Autofahrer in Offenbach am Main aus, denn dort konnte die höchste Schadensbilanz verzeichnet werden. Das Gegenteil trifft für Fahrer zu, die ihr Auto in Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern angemeldet haben, denn hier fallen die Statistiken dieses Jahr am günstigsten aus. Wo genau mit schlechteren und besseren Einstufungen zu rechnen ist, kann weiter unten in der Tabelle nachgesehen werden oder direkt beim GDV.

Typklassen im Video erklärt:

Wechsel der KFZ-Versicherung kann sich lohnen

Da die meisten KFZ-Versicherungen vom 1. Januar bis zum 31. Dezember laufen, ist es in der Regel bis zum 30. November möglich, die aktuelle Autoversicherung zu wechseln. Aber auch bei anderen Vertrags-Laufzeiten gilt die Kündigungsfrist von einem Monat. Bei einer Beitragserhöhung, wie es durch die Neueinstufung der Regional- oder Typklasse möglich ist, greift außerdem ein Sonderkündigungsrecht. Und das Nachdenken über einen Wechsel lohnt sich: Wer aufmerksam ist und zum richtigen Zeitpunkt auf eine neue KFZ-Versicherung umsteigt, kann bares Geld sparen. Das kann jährlich schon mal Beträge im dreistelligen Bereich ausmachen. Wichtig ist, die alte KFZ-Versicherung erst zu kündigen, wenn der neue Vertrag geschlossen ist. Die meisten Versicherer bieten dafür bereits einen unkomplizierten Wechselservice an und übernehmen die Kündigung beim alten Versicherer. Den besten Tarif für die KFZ-Versicherung findet man, indem man sich frühzeitig informiert – entweder direkt bei den Versicherern, einem Versicherungsmakler oder über Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox.

Jeder zweite Autofahrer zahlt zuviel für die KFZ-Versicherung (Video):

Autofahrer sollten sich frühzeitig informieren

Neben Regional- und Typklasse gibt es natürlich noch weitere Parameter, die in die Kosten für die KFZ-Versicherung mit einspielen. Dazu zählen zum Beispiel die jährliche Laufleistung des Autos, die Anzahl der Versicherten und natürlich die Erfahrung bzw. Schadenfreiheitsklasse der Fahrer. Dabei gilt: Je mehr schadenfreie Versicherungsjahre ein Fahrer angesammelt hat, desto günstiger kann er das Auto versichern. Grundsätzlich gilt: Wer die Augen offen hält, kann bei der KFZ-Versicherung viel Geld sparen.

Veränderungen Regionalklassen Bundesländer: Baden-Württemberg Bessere Einstufungen Bayern Bessere Einstufungen Berlin Weiterhin hohe Einstufung Brandenburg Weiterhin günstige Einstufung Bremen Weiterhin günstige Einstufung Hamburg Weiterhin hohe Einstufung Hessen Zahlreiche Änderungen Mecklenburg-Vorpommern Weiterhin günstige Einstufung Niedersachsen Weiterhin günstige Einstufung Nordrhein-Westfahlen Zahlreiche Änderungen Rheinland-Pfalz Bessere Einstufungen Saarland Bessere Einstufungen Sachsen Bessere Einstufungen Sachsen-Anhalt Weiterhin günstige Einstufung Schleswig-Holstein Weiterhin günstige Einstufung Thüringen Bessere Einstufungen

Lena Reuß