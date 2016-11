Top-Mittelklasse bis 3 Jahre: Mängelstatistik (Update)

An den Anfang der Top-7 hat sich der Skoda Superb platziert. Ältere Diesel laufen unkultiviert, der Zahnriemenwechsel ist kostenintensiv und die TDi-Motoren leiden teilweise unter Ölverlust. Dies wird jedoch mehr als ausgeglichen durch den großen Innenraum, das üppige Ladevolumen und ...

AUTO ZEITUNG und GTÜ werten in der aktuellen Mängelstatistik die Zuverlässigkeit der Mittelklasse-Gebrauchtwagen. Unsere Top-7 der ein- bis dreijährigen klärt darüber auf, welchen Gebrauchten Sie problemlos kaufen können.



Nicht nur die deutschen Autofahrer, auch die deutschen Autobauer lieben die weiterhin sehr breit aufgestellte Mittelklasse. In unserem gemeinsam mit der Gesellschaft für technische Überwachung GTÜ ermittelten Mängel-Ranking, für das rund fünf Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet wurden, dürfen sich vor allem die Gebrauchtwagen der deutschen Premium-Marken über ein hervorragendes Abschneiden freuen. Doch die Mittelklasse steht nicht nur in der teuren Premium-Liga für Zuverlässigkeit, auch allgemein betrachtet sind die Limousinen und Kombis mittlerer Größe in jungen Jahren recht zuverlässig.

Kategorie 1 bis 3 Jahre: Zuverlässige Autos der Mittelklasse

Mängelstatistik: Premium-Marken dominieren Mittelklasse

Den Spitzenplatz im Mittelklasse Zuverlässigkeits-Ranking machen Mercedes, BMW und Audi mit ihren Bestsellern C-Klasse, 3er und A4 unter sich aus, aber neben den offenbar zu Recht selbstbewusst eingepreisten Premium-Angeboten finden sich auch deutlich günstigere Modelle unter den Top-7-Platzierten. Wer es außerdem in die Spitzengruppe geschafft hat und mit welchen Mängeln die jeweiligen Modelle typischerweise zu kämpfen haben, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Kategorie 1 bis 3 Jahre: Sorgenkinder der Mittelklasse

Benny Hiltscher/Michael Strathmann