Die Flop-Kleinwagen bis drei Jahre: Mängelstatistik

Pannen, Werkstattkosten und jede Menge Stress. Darauf können Sie gerne verzichten? Dann sollten Sie bei diesen zehn gebrauchten Kleinwagen (1 bis 3 Jahre) ganz genau hinsehen. Sie schneiden in der Mängelstatistik am schlechtesten ab.



Wer einen maximal drei Jahre alten Gebrauchtwagen für kleines Geld sucht, dessen Wahl fällt in der Regel auf einen gebrauchten Kleinwagen. Damit Sparfüchse sich nicht über Auto-Pannen, die mit Stress und hohen Werkstattkosten einhergehen, ärgern müssen, haben wir die zehn unzuverlässigsten gebrauchten Kleinwagen in einem Ranking zusammengefasst. Eine unglückliche Fahrzeugwahl, die häufig auf Tipps von Besserwissern oder schwulstigen Versprechungen der Gebrauchtwagenverkäufer beruhen, wird so vermieden. Unserem Ranking liegt eine verlässliche und aussagekräftige Quelle zugrunde. Basierend auf den Statistiken der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ), deren unabhängige Prüfer zig Millionen Fahrzeuge checkten, zeigen wir Ihnen die zehn Kleinwagen, die die Mängelstatistik anführen und bei den Gutachtern am häufigsten negativ aufgefallen sind.

Mängelstatistik: Der Hyundai i20 eröffnet die Flop 10

Der Beste unter den Schlechten ist aktuell der Hyundai i20, bei dem eine gefühllose Lenkung und ein unpräzises Schaltgetriebe negativ auffallen. Die GTU-Prüfer bemängeln vor allem verschlissene Bremsanlagen bei diesem Kleinwagen. Dazu kommen ölfeuchte Motoren und Getriebe, eine ungleichmäßig wirkende Feststellbremse und undichte Schwingungsdämpfer. Auch wenn diese Liste schon abschreckend klingt hält unsere Flop 10 neun weitere Kleinwagen bereit, die in der Mängelstatistik allesamt noch schlechter abgeschnitten haben. Welcher der ein bis dreijährigen Kleinwagen mit welchen Defiziten aufgefallen ist und wer an der Spitze dieser wenig ruhmreichen Liste steht, erfahren Sie, wenn Sie sich durch die Bildergalerie klicken.

Michael Strathmann