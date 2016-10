Die Top-Kleinwagen bis drei Jahre: Mängelstatistik

Diese zehn gebrauchten Kleinwagen (1 bis 3 Jahre) bereiten keine Kopfzerbrechen. Sie schneiden in der Mängelstatistik am besten ab. Mit dabei: Audi A1, Mini und VW Polo.



Wer ein modernes Auto zu günstigen Konditionen sucht, der stößt unweigerlich auf einen gebrauchten Kleinwagen und zugleich auf eine gigantische Auswahl. In kaum einer anderen Fahrzeugklasse buhlen so viele verschiedene Modelle um die Gunst der Käufer. Entscheidet sich der Gebrauchtwagenkäufer für den richtigen Kleinwagen, steht einer langjährigen Beziehung nichts mehr im Wege. Solange der Wagen aus zweiter Hand mitspielt. Wir sagen Ihnen mit welchen gebrauchten Kleinwagen, die nicht älter als drei Jahre sind, Sie am besten fahren und Werkstätten in der Regel lediglich zu den Service-Intervallen besuchen. Als Basis für die Bewertung dient die Expertise der Sachverständigenorganisation GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung aus über fünf Millionen Hauptuntersuchungen. Die Top 10 der zuverlässigsten, gebrauchten Kleinwagen haben wir für Sie zusammengestellt.

Kategorie 1 bis 3 Jahre: Die 10 zuverlässigsten Kleinwagen

Mängelstatistik: Audi A1 und VW Polo in den Top 10

Die Japaner sind sehr gut in der Fertigung von Kleinwagen. Anders ist es nicht zu erklären, dass exakt die Hälfte der Top Ten von ihren Marken besetzt wird. Dazu gesellt sich mit dem Kia Picanto noch ein Koreaner. Die deutschen Fahnen werden von Audi, VW und Opel hochgehalten. Die Nummer Eins der zuverlässigsten Kleinwagen punktet unter anderem mit hervorragender Verarbeitung, sparsamen und dennoch kräftigen Motoren und einer Anhängelast von 1000 Kilogramm. Bei der Hauptuntersuchung attestieren die GTÜ-Prüfer dem Sieger in fast allen Bereichen eine überdurchschnittliche Qualität. Die Nummer Zwei besitzt ebenfalls zuverlässige Technik, ein sportliches Fahrverhalten und eine gute Ausstattung. Jahr für Jahr fällt dieser Kleinwagen bei der Hauptuntersuchung durch seine hervorragende Zuverlässigkeit auf und er kennt kaum Problemzonen. Wer die Nummer eins ist, welcher Wagen es gerade noch in die Top10 geschafft hat und ob möglicherweise Ihr Favorit dabei ist erfahren Sie, wenn Sie sich durch unsere Galerie klicken.

Kategorie 1 bis 3 Jahre: Kleinwagen mit den meisten Mängeln

Michael Strathmann