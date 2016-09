VW Up: Gebrauchtwagen kaufen

Einen VW Up als Gebrauchtwagen kaufen? In der Regel kein Problem. Die Mission, mit dem Up einen zuverlässigen Kleiwagen zu bauen, ist VW nämlich gelungen. Ganz im Gegensatz zum Vorhaben, mit dem Up das Tor in die elektromobile Zukunft aufstoßen. Der E-Up kauft sich wie alle Elektroautos schleppend. Dabei trifft ...

Wer ein gestandenes und zuverlässiges Cityauto gebraucht kaufen möchte, hat mit dem VW Up als Gebrauchtwagen in der Regel wenig Probleme – wie unser Ratgeber zeigt.



Einen VW Up als Gebrauchtwagen kaufen? In der Regel kein Problem. Die Mission, mit dem Up einen zuverlässigen Kleiwagen zu bauen, ist VW nämlich gelungen. Ganz im Gegensatz zum Vorhaben, mit dem Up das Tor in die elektromobile Zukunft aufstoßen. Der E-Up kauft sich wie alle Elektroautos schleppend. Dabei trifft die Batterieversion noch nicht einmal das größte Manko der gebrauchten VW Up – das schnell rostende Auspuffrohr. Die Auspuffanlage ist laut "TÜV Report 2016" das anfälligste Bauteil des unter dem Strich standhaften Gebrauchtwagen VW Up. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung kassierte das Auspuffrohr eines gebrauchten VW Up fünfmal so viele Beanstandungen wie der Durchschnitt aller geprüften Autos. Auch das verstellte Abblendlicht falle bei gebrauchten VW Up überdurchschnittlich oft auf. Das gleiche gilt für die Leistung der Betriebsbremse. Da die Defekte bei gebrauchten VW Up meist nur leichte Mängel sind, werde die Tüv-Plakette vergleichsweise häufig direkt geklebt. Ein noch besseres Bild gibt der Gebrauchtwagen VW Up beim ADAC ab. Der gebrauchte Up gehöre zu den "sehr pannensicheren Modellen in der Kleinstwagenklasse". In der Pannenstatistik 2016 taucht der Gebraucht-Up mit nur wenigen Schwerpunkten auf. Betroffen sind ausschließlich Exemplare der Baujahre 2012 und 2013, an denen die Helfer am Straßenrand vor allem entladene Batterien, feuchte Zündkerzen, blockierte Bremsen oder defekte Türschlosser auf der Fahrerseite diagnostizierten.

Gebrauchter VW Up mit drei Rückrufen

Insgesamt führte VW beim Up drei Rückrufe durch, von denen der jüngste und bislang größte im Juli 2016 rund 50.000 Autos betraf (Bauzeit November 2015 bis April 2016). Dieser behob beim Fünftürer eine mögliche Fehlfunktion in der Kindersicherung der hinteren Türen. Erstmals kam der VW Up Ende 2011 zu den deutschen Händlern und führt seitdem die Linie von Fox und Lupo in der Kleinstwagenklasse fort. Er wurde jedoch komplett neu entwickelt. Zunächst gab es den Dreitürer. Einige Monate nach Marktstart ging auch der Fünftürer in den Verkauf, ebenso eine Version mit automatisiertem Schaltgetriebe. Ende 2012 folgte die etwas antriebsschwache Erdgas-Variante Eco-Up, die mit nur 2,9 Kilo CNG auf 100 Kilometer auskommt. Sechs Airbags und ESP waren von Anfang an immer ab Bord. 2013 legte VW mit dem E-Up die Elektroversion des 3,54-Meter-Autos auf. Die Batterievariante ist auch die anzugsstärkste im Portfolio. Mit 82 PS hat sie 210 Newtonmeter maximales Drehmoment, der EcoFuel mit Erdgasmotor kommt dagegen auf nur 68 PS und 90 Newtonmeter. Dazwischen rangieren die übrigen beiden Motoren: Dreizylinder-Benziner mit 1,0 Liter Hubraum und 95 Newtonmeter Drehmoment, die entweder 60 PS oder 75 PS abgeben. Der genügsamste schluckt 4,1 Liter. Diesel gibt es bei gebrauchten VW Up hingegen nicht.

Gebrauchtwagen VW Up ab 5750 Euro

Wer auf der Suche nach einem Dreitürer ist, kommt beim gebrauchten Up take up! von 2011 mit 66 PS wohl am günstigsten weg. Die Schwacke-Liste notiert diesen Gebrauchtwagen mit 5750 Euro und geht dabei von einer durchschnittlichen Laufleistung von 51.000 Kilometern aus. Für einen gebrauchten VW Up EcoFuel BlueMotion Technology high up! von 2013 als Fünftürer mit 68 PS werden noch 9550 Euro aufgerufen (33.000 Kilometer). Der teuerste Gebraucht-Up ist das Elektroauto E-Up: Ein 2013er Exemplar kostet ab 17.600 Euro (27.000 Kilometer).

