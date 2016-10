Fiat Punto: Gebrauchtwagen kaufen

Gebrauchte Fiat Punto bieten ein gesundes Preis-Leistungs-Verhältnis, doch plagen den Gebrauchtwagen auch einige Mängel. Daher bietet sich vor allem das größere und neuere Modell Fiat Grande Punto an.



"Richtig punkten kann der gebrauchte Fiat Punto nicht", wie der "TÜV Report 2016" bilanziert. Trotzdem zeigt der kleine Fiat, welch emotionales Verhältnis Italiener zu Autos haben können. Denn trotz technischer Marotten und dürftiger Verarbeitungsqualität wurde der Fiat Punto im Jahr 2005 einfach weitergebaut, obwohl der ebenfalls äußerst beliebte Nachfolger Grande Punto längst in den Showrooms angekommen war. Der Fiat Punto verkaufte sich noch zu gut. Nüchtern gesehen, bestand dazu allerdings kaum Anlass. Denn bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) sei der gebrauchte Fiat Punto (1999 bis 2007) mit Mängeln an Bremsen oder dem Fahrwerk negativ aufgefallen, so der "TÜV Report 2016". Vor allem undichte Stoßdämpfer und gebrochene Federn kommen beim gebrauchten Fiat Punto überdurchschnittlich oft vor. Probleme mit Fuß- und Feststellbremsen ließen den Punto als Gebrauchtwagen oft schon bei der ersten HU durchfallen. Auch Ölverlust ist bei gebrauchten Fiat Punto schon früh ein Thema. Einen etwas besseren Stand hat der größere der Fiat-Kleinwagen beim ADAC: Im Vergleich zum Vorgänger habe sich der gebrauchte Grande Punto in der Pannenanfälligkeit stark verbessert.



Trotzdem stachen die Gebrauchtwagen Fiat Punto und Grande Punto bei der ADAC-Pannenstatistik 2016 unter anderem mit elektrischen Fehlern im Generator (Baujahre bis 2010), losen Schaltgestängen (2005 und 2007 bis 2008) sowie defekten Anlassern hervor. Letztere betrafen insbesondere Gebrauchtwagen, die von 2006 bis 2008 gebaut wurden. Bei gebrauchten Fiat Punto von 2005 waren auch durchgerostete Auspuffendtöpfe oft Grund für das Ausrücken der Pannenhelfer. Die erste, von Giorgetto Giugiaro gezeichnete Generation des Fiat Punto (Typ 176) kam 1993 als Nachfolger des Uno auf den Markt und wurde bis 2000 gebaut. Sie war die einzige, die auch als Cabrio angeboten wurde. Etwas Verwirrung stiftet der italienische Kleinwagen bei der Namensgebung: Punto Nummer zwei (Typ 188) lief bis 2007 vom Band und überlappte sich damit um zwei Jahre mit dem aktuellen Modell (Typ 199), das als um 20 Zentimeter gestreckter Grande Punto ins Rennen ging. Mit dem Facelift des Fiat Punto wurde 2009 auch eine dreitürige Version ins Angebot aufgenommen. Ab da hieß der Grande Punto nämlich Punto Evo, ab da war auch eine Start-Stopp-Automatik Serie. Seit der Modellpflege von 2012 heißt der kleine Fiat wieder schlicht Punto.

Gebrauchter Punto mit breiter Motoren-Palette

Obwohl Fiat 2015 den letzten Dieselmotor aus dem Programm nahm, ist das Angebot unter der Haube gebrauchter Fiat Punto vielfältig. So gibt es nicht nur Erdgasmotoren, sondern auch ein leistungsbetontes Abarth-Modell mit 180 PS, das zwischen 2012 und 2014 vom Band lief. Der schwächste Benziner der zweiten Generation gebrauchter Fiat Punto kommt auf 60 PS. Die Diesel decken eine Leistungsspanne von 60 PS bis 130 PS ab. Die Erdgasaggregate kommen je nach Generation auf 60 PS beziehungsweise 77 PS. Der Punto wird wohl in einigen Monat eingestellt – daher bleibt abzuwarten, wie sich das auf die Gebrauchtwagenpreise für den Fiat Punto auswirkt. Aktuell führt die Schwacke-Liste einen Punto Evo Dreitürer mit 1.4 16V Multiair Turbo Racing Start&Stopp mit 135 PS aus dem Baujahr 2011 mit einem Durchschnittspreis von 6800 Euro. Dabei legen die Preissammler von Eurotax-Schwacke eine Laufleistung von 65.000 Kilometern zugrunde. Mit 8200 Euro werden gebrauchte Fiat Punto mit fünf Türen und dem Diesel 1.3 16V Multijet Start&Stopp Pop (85 PS) von 2014 geführt (46.900 Kilometer). Ein um ein Jahr jüngerer gebrauchter Fiat Punto 1.4 8V Natural Power Lounge mit 77 PS und ebenfalls fünf Türen ist mit 9050 Euro angegeben (41.000 Kilometer).

