BMW X5: Gebrauchtwagen kaufen

Der X5 war BMWs erster Versuch in Sachen SUV. Für einen Geländewagen mangelte es ihm jedoch an Bodenfreiheit und an einer Getriebeuntersetzung, nicht aber an Agilität. Unser Gebrauchtwagen-Ratgeber zeigt, worauf beim Kauf eines Gebraucht-X5 zu achten ist!



Mängelfrei sind selbst Gebrauchtwagen der aktuelle Auflage des BMW X5 nicht. "Was tropft denn da?", weist schon die Überschrift des Modell-Kapitels vom "TÜV Report 2016" auf die Hauptschwäche gebrauchter X5 hin. Denn Ölverlust ist ein echtes Thema bei gebrauchten BMW X5: Über alle Generationen und Jahrgänge liege die Mängelquote bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) über dem Durchschnitt aller getesteten Fahrzeuge, teils sei sie um 100 Prozent erhöht. Gebrauchte BMW X5 haben mittlerweile zudem überdurchschnittlich oft Probleme mit der Achsaufhängung und den Antriebswellen. Beim aktuellen Gebraucht-X5 sind es vor allem Federn und Dämpfer, die recht häufig negativ auffallen. Dennoch attestiert der ADAC dem gebrauchten BMW X5 eine hohe Pannensicherheit und nur wenige Pannenschwerpunkte. Dazu zählen defekte Wegfahrsperren bei den Baujahren 2006 bis 2009 gebrauchter X5, elektrische Fehler im Motormanagement und kaputte Turbolader bei Dreiliter-Diesel (beides bis 2007). Über die gesamte Bauzeit war der BMW X5 von sechs Rückrufen betroffen. Ende 2015 war – wie bei vielen Autos anderen Hersteller zuvor – ein fehlerhaftes Fahrer-Airbagmodul des Herstellers Takata der Grund. Die zahlenmäßig größte Aktion fand 2012 statt, als an 49.000 gebrauchte X5 der Bauzeit Juni 2006 bis September 2012 wegen möglichen Ausfalls der Lenkunterstützung nachgebessert werden musste. Mehr zum Thema: Weitere Luxus-SUV im Gebraucht-Check

BMW X5 als Gebrauchtwagen ölt oft

Das Kapitel SUV schlug BMW 1999 auf der Autoshow in Detroit auf, als man den BMW X5 erstmals einem Messepublikum vorstellte. Damit setzte der Hersteller vergleichsweise früh eine Duftmarke in Sachen SUV. Auf den deutschen Markt kam der in den USA gebaute BMW X5 (E53) im Folgejahr. 2006 debütierte Auflage Nummer zwei (E70), die 2010 ihre Modellpflege erhielt. Sie brachte ein aufgefrischtes Äußeres, acht statt sechs Gänge für die Automatik und neue Motoren. Seit 2013 ist die aktuelle, dritte Generation des BMW X5 bei den Händlern (F15), die schon das breite BMW-Spektrum an Assistenzsystemen abbildet. Zwei Tonnen Leergewicht fordern Kraft und BMW liefert sie mit entsprechenden Motoren. Die Spanne bei gebrauchten BMW X5 reicht von Reihenvierzylindern bis zum V8. Mittlerweile ist in Form des 245 PS starken X5 xDrive40e auch ein Plug-in-Hybrid im Angebot, den es in den Vorgängergenerationen noch nicht gab. Die durch die Bank weg durchzugsstarken Diesel leisten je nach Modellgeneration und Ausführung gebrauchter BMW X5 von 184 PS bis 381 PS. Bei den Benzinern erstreckt sich die Spanne von 231 PS bis 575 PS im seit 2014 angebotenen BMW X5 M. Mehr zum Thema: Geheime Prototypen der M GmbH

BMW X5 als Gebrauchtwagen ab 8400 Euro

Wer auf dem Gebrauchtwagenmarkt eine ältere M-Version des gebrauchten BMW X5 sucht, muss für ein Auto von 2009 noch 33.000 Euro einplanen. Diesen Richtwert nennt die Schwacke-Liste für den entsprechend alten und gebrauchten X5 M mit 555 PS und geht dabei von einer Laufleistung von 100.800 Kilometern aus. Mit noch 28.300 Euro ist der gebrauchte X5 sDrive40d mit 306 PS von 2010 vermerkt (128.400 Kilometer). Günstiger ist der gebrauchte BMW X5 3.0 i von 2004, der aus dem leisen Reihensechszylinder 231 PS zieht und je nach Ausstattung um die 8400 Euro kosten dürfte – bei einem durchschnittlichen Zählerstand von 160.800 Kilometern. Mehr zum Thema: BMW X5 als Plug-In-Hybrid im Test

