Mercedes C-Klasse/Mercedes GLC: Test

Sicher, luxuriös und mit hohem Fahrkomfort: Mercedes GLC und die C-Klasse aus gleichem Haus sind nicht umsonst Bestseller. Aber welches Konzept ist besser: SUV oder Limousine?



Mit dem Mercedes GLC haben die Stuttgarter ein gelungenes Mittelklasse-SUV im Programm, aber in diesem Vergleich hat es Konkurrenz aus dem eigenen Haus: Die Mercedes C-Klasse fordert mit 170 PS starkem Dieselmotor und 4MATIC-Allradantrieb das identisch angetriebene SUV heraus. Welches Fahrzeugkonzept kommt dem Idealbild eines klassischen Mercedes am nächsten? Kaum ein anderer Hersteller hat sich dem Fahrkomfort so verschrieben wie die Marke mit dem Stern. Deshalb rollen beide Testkandidaten auch mit adaptiver Luftfederung auf den Redaktionsparkplatz. Stolze 2261 Euro kostet diese für den GLC. Trotzdem eine lohnende Investition, denn das SUV bietet einen in dieser Fahrzeugklasse unerreichten Federungskomfort: Sanft wogend rollt der GLC auch über noch so schlecht geteerte Bundesstraßen. Fahrwerksgeräusche hält die enorm steife Karosserie dabei wirkungsvoll von den Insassen fern. Die Airmatic der Limousine (1416 Euro) spricht unbeladen ähnlich feinfühlig an, gerade mit Gepäck an Bord ist das SUV aber spürbar souveräner. Die wirksame Dämmung sowie die optionale Akustikverglasung (143 Euro) sorgen selbst bei hohen Autobahntempi oder rauem Straßenbelag für wohltuende Ruhe im GLC-Innenraum. Zwar ist auch die C-Klasse ein echter Leisetreter, speziell Abrollgeräusche werden aber nicht so effektiv absorbiert.

In den fast identisch gestalteten Cockpits geht es dank Holz, Chromschmuck und geschäumten Kunststoffen Mercedes-typisch nobel zu. Langstreckentauglich sind die Sitze hier wie dort ebenfalls, wobei die erhöhte SUV-Sitzposition Geschmackssache ist. Deutlichere Unterschiede ergeben sich beim Raumangebot: Vorn fällt vor allem die größere Innenbreite des GLC auf, während Fondpassagiere sich über die um acht Zentimeter größere Kopffreiheit, mehr Raum für die Knie und die größeren Türausschnitte freuen können. Im 550 bis 1600 Liter fassenden Laderaum des SUV lässt sich das Urlaubsgepäck mühelos verstauen. Trotz optional umklappbarer Rückbank (345 Euro) ist das Frachtabteil der Mercedes C-Klasse (480 Liter) nicht so variabel.

Im direkten Vergleich ist die C-Klasse der Dynamik-Sieger

Der Allradantrieb beschert beiden Stuttgartern selbst bei Nässe ein sehr sicheres Fahrverhalten. Mit 170 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment arbeitet der Turbodiesel kraftvoll und erweist sich als die ideale Motorisierung. Die komfortbetonte Automatik wechselt beim GLC unauffällig durch ihre neun Fahrstufen, während in der getestete C-Klasse noch die inzwischen nicht mehr erhältliche 7G-Tronic verbaut war. Dass die leichtere Limousine schneller auf Tempo 100 sprintet und insgesamt munterer wirkt, fällt im Alltagsbetrieb kaum auf. Entscheidender ist der mit 7,2 Litern höhere Testverbrauch des schwereren GLC (C-Klasse: 6,3 Liter). 45.297 Euro kostet der GLC 220 d 4MATIC, während die C-Klasse inzwischen mit 43.792 Euro eingepreist ist. Serienmäßig spendiert Mercedes eine gute Multimedia- und Sicherheitsausstattung. Für LED-Scheinwerfer, Navi und zahlreiche Assistenzsysteme werden aber deftige Aufpreise aufgerufen.

Technische Daten Mercedes GLC

220 d 4Matic

Mercedes C-Klasse

220 d 4Matic

Zylinder/Ventile p.Z. R4/4; Turbodiesel R4/4; Turbodiesel Hubraum 2143 cm³ 2143 cm³ Leistung

bei 125 kW/170 PS

3000–4200 /min 125 kW/170 PS

3000–4200 /min Max. Drehmoment

bei 400 Nm

1400–2800 /min 400 Nm

1400–2800 /min Getriebe 9-Stufen-

Automatik 7-Stufen-

Automatik Antrieb Allrad,

permanent Allrad,

permanent L/B/H in mm 4656/1890/1644 4686/1810/1452 Gepäckraum 550 – 1600 l 480 l 0-100 km/h 8,5 s 7,5 s Höchstgeschw. 210 km/h 228 km/h 100-0 km/h

kalt/warm 36,4 / 35,3 m 36,0 / 33,7 m Testverbrauch 7,2 l D/100 km 6,3 l D/100 km Grundpreis 45.297 Euro 43.792 Euro

Caspar Winkelmann