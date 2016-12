BMW 320i und 320d ähneln sich stark: Beide 3er tragen moderne Zweiliter-Turbomotoren mit knapp 200 PS unter der Haube. Der Vergleichstest bringt die Unterschiede zwischen Benziner und Diesel ans Licht.



Auf den ersten Blick gleichen sich die beiden BMW 3er 320i und 320d wie eineiige Zwillinge. Ohne Typenschild sind Benziner und Diesel nicht voneinander zu unterscheiden. Auch die technischen Daten zeigen große Übereinstimmungen: Beide Versionen besitzen einen zwei Liter großen Vierzylinder mit Ausgleichswellen, den ein Turbolader zusätzlich auf Trab bringt. Schaut man jedoch genauer hin, fällt auf, dass der Diesel einen Lader mit variabler Turbinengeometrie verwendet. Der Benziner hingegen wartet mit einem sogenannten Twin-Scroll-Lader auf, bei dem die Anströmung der Turbine durch zwei Zylinderweise getrennte Kanäle erfolgt. Das soll das Ansprechverhalten optimieren. Zusätzlich verfügt der Otto-Motor über eine variable Ventilhubsteuerung im Einlass (Valvetronic) sowie eine variable Steuerung beider Nockenwellen (Doppel-VANOS). Direkteinspritzung haben beide Triebwerke. Wie versprochen gefällt der Turbo im BMW 320i mit spontaner Gasannahme und dem erstaunlich früh abrufbaren Drehmoment: Bereits ab 1.350 Umdrehungen baut er 270 Newtonmeter auf, die bis 4.600 Touren konstant zur Verfügung stehen. Doch der Vierzylinder scheut sich auch nicht vor höheren Drehzahlen, obwohl die Höchstleistung von 184 PS schon relativ zeitig (5.000 bis 6.500 /min) anliegt. Am wohlsten fühlt sich der Motor bei niedrigen Drehzahlen und Teillast, wo er seine Turbo-Power eindrucksvoll umsetzen kann und ohne großes Getöse kraftvoll anschiebt. Wer ihn hingegen höher drehen lässt, muss in Kauf nehmen, dass er deutlich lauter wird. Der Klang ist zudem recht profan, offenbart aber zumindest keinerlei störende Frequenzen. Zudem erzielt der Vierzylinder des BMW 320i eine durchaus beachtliche Laufkultur.

Test: 320d ist in vielen Situationen der bessere BMW 3er

Das Diesel-Pendant BMW 320d gibt sich zwar etwas rustikaler und überträgt speziell im Leerlauf spürbar mehr Vibrationen, darf aber immer noch als kultiviert gelten. Auch hohe Drehzahlen gehen dem Selbstzünder naturgemäß nicht so locker von der Kurbelwelle, doch die hat er auch gar nicht nötig: Mit satten 400 Newtonmeter (1.750 bis 2.500 Touren) schiebt der 320d nochmal deutlich souveräner an als der 320i. Die in beiden Testwagen verbaute Achtstufen-Automatik aus dem Hause ZF nutzt diese Charakteristik optimal aus. Während das Getriebe beim Benziner selbst bei moderater Beschleunigung im Bereich der Richtgeschwindigkeit meist um zwei Gänge herunterschaltet, veranlasst der Diesel nur eine Rückschaltung – wenn überhaupt. Der Fahrmodus "Eco Pro" erlaubt es auch dem BMW 320i, länger im hohen Gang zu verharren, zähmt aber dessen Temperament. Übrigens: Die Segel-Funktion (automatisches Auskuppeln) ist nur im Spritsparmodus verfügbar. Im Verbrauchstest unterbietet der Diesel den Benziner trotz optionaler 18-Zöller (320i: 17 Zoll) um volle 1,5 Liter je 100 Kilometer. Wer genau kalkuliert und neben Kaufpreis und Wertverlust auch die Nebenkosten berücksichtigt, muss aber mindestens 17.000 km pro Jahr abspulen, bevor der BMW 320d günstiger läuft als der 320i – trotzdem lohnt sich der Diesel.

Technische Daten BMW 3er

320i

BMW 3er

320d

Zylinder/Ventile p.Z. R4/4; Turbo R4/4; Turbodiesel Nockenwellenantrieb Kette Kette Hubraum 1998 cm³ 1995 cm³ Leistung

bei 135 kW/184 PS

5000–6500 /min 140 kW/190 PS

4000 /min Max. Drehmoment

bei 270 Nm

1350–4600 /min 400 Nm

1750–2500 /min Getriebe 8-Stufen-

Automatik 8-Stufen-

Automatik Antrieb Hinterrad Hinterrad L/B/H in mm 4633/1811/1429 4633/1811/1429 Leergewicht Test 1537 kg 1569 kg Zuladung 488 kg 456 kg 0-100 km/h 7,7 s 7,2 s Höchstgeschw. 235 km/h 230 km/h 100-0 km/h

kalt/warm 36,0 / 35,4 m 36,1 / 34,6 m Testverbrauch 7,4 l S/100 km 5,9 l D/100 km Reichweite 811 km 966 km Grundpreis 37.200 Euro 39.700 Euro Kosten / Kilometer* 77 / 47 Cent* 81 / 46 Cent*

*) für vier Jahre und eine Gesamtfahrleistung von 40.000/80.000 km

Martin Urbanke