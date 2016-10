VW Scirocco R Wolfsburg: Australisches Sondermodell

Mit Anleihen vom hierzulande erhältlichen VW Scirocco Black Edition feiert das Sportcoupé als Sonderversion VW Scirocco R Wolfsburg in Australien seinen Abschied. Auch nach dem Facelift in Punkto Absatzzahlen nicht mehr recht in die Gänge gekommen, stimmt für den VW Scirocco nun das Totengeläut an. Doch bis die Baureihe ...

Mit Anleihen vom hierzulande erhältlichen VW Scirocco Black Edition nimmt das Sportcoupé als Sonderversion VW Scirocco R Wolfsburg in Australien Abschied. Auch nach dem Facelift in Punkto Absatzzahlen nicht mehr recht in die Gänge gekommen, stimmt für den VW Scirocco nun das Totengeläut an. Doch bis die Baureihe in Australien aus dem Programm und später auch weltweit eingestellt wird, darf der VW Scirocco R Wolfsburg in down under seine Abschiedstour machen. Die beginnt am 14. November, dann ist nämlich das australische, 150 Stück zählende Sondermodell Wolfsburg erhältlich. Äußerlich ist der VW Scirocco R Wolfsburg an 19 Zoll großen und schwarzen Lugano-Alufelgen sowie an den ebenfalls schwarzen Außenspiegeln zu erkennen. Die schwarzen Akzente kommen bei den beiden zur Wahl stehenden Lackierungen in Weiß (Oryx White Pearl) oder Blau (Rising Blue) bestens zur Geltung. Im Innern des VW Scirocco R Wolfsburg sind serienmäßig die Alcantara-Leder-Sportsitze verbaut. Mehr zum Thema: VW Scirocco als Black Edition erhältlich

VW Scirocco R Wolfsburg mit 255 PS

Unter der Haube bleibt es auch weiterhin beim R-typischen Zweiliter-Vierzylinder, der dank Turbo 255 PS und 330 Newtonmeter Drehmoment leistet. Wer sich wundert, dass der Scirocco R in Deutschland doch mehr Power hat, liegt richtig: Hierzulande leistet das Sportcoupé nämlich 280 PS und 350 Newtonmeter. Der Australien vorbehaltene VW Scirocco R Wolfsburg ist wahlweise mit dem Sechsgang-DSG oder –Schaltgetriebe erhältlich. Dementsprechend variieren auch die Preise: Der manuell geschalteten Scirocco R Wolfsburg startet bei 49.490 australische Dollar (33.800 Euro), während das Sportcoupé mit DSG 51.990 Dollar (umgerechnet 35.500 Euro) kostet. Mehr zum Thema: Diese Autos werden eingestellt

Alexander Koch