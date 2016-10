VW Scirocco R: Tuning von Aspec (Update!)

Vom deftigen Aspec-Bodykit am VW Scirocco R gibt es endlich Bilder! Der chinesische Tuner impft zudem satte 430 PS ein. Verkaufsstart? Sofort – wenn auch mit einem Haken!



Was VW für sein Sportcoupé Scirocco R nicht bietet, hat die chinesische Tuningschmiede Aspec ab sofort im Petto: eine brutale Motorsport-Aufmachung. Hinter dem sperrigen Namen Performance Project Volkswagen 430R (kurz: PPV430R) steckt ein extremes Bodykit aus Kohlefaser, das für den VW Scirocco R aggressiv gestaltete Front- und Heckschürzen, extravagante Schweller und einen wahrlich monströsen Heckspoiler umfasst. Mindestens ebenso extrem: die neue Motorhaube am Scirocco R mit einem annähernd über die komplette Breite gehenden Lufteinlass. Den Raum unter den aufgesetzten Kotflügelverbreiterungen füllen 19 Zoll große Alufelgen im Rennsport-Design. Sie wiederrum bergen vorne 380 und hinten 340 Millimeter große Bremsscheiben mit Sechs- und Vierkolbenbremssätteln. Diese Bremsanlage wird der zusätzlichen Motorleistung im VW Scirocco R mehr als nur gerecht. In der Serie leistet der Zweiliter-Vierzylinder im Scirocco R 280 PS, die das Sportcoupé von VW in nur 5,7 Sekunden auf 100 schleudern. Nach der Leistungskur von Aspec aber bringt der Scirocco R 430 PS auf den Prüfstand – größerem Turbolader, geänderter Software und angepasster Downpipe mit 300-Zellen-Kat sei Dank. Mehr zum Thema: VW Scirocco als Black Edition

Bildergalerie starten: VW Scirocco R von Aspec



VW Scirocco von Aspec im Video:

Aspec-Scirocco-R mit 430 PS

Den zusätzlichen Mist des 430-PS-Scirocco entlädt eine Klappen-Sportauspuffanlage, deren vierflutiges Ende perfekt in der Heckschürze integriert ist. Zwischen den vier Endtöpfen macht sich ein imposanter Diffusor breit. Angesichts der Leistung des Aspec-getunten VW Scirocco R übernimmt der sicherlich nicht nur eine Zier-Funktion. Ob das Aspec-Tuningpaket für den VW Scirocco R auch in Deutschland erhältlich ist und wie viel es in dem Falle kosten soll, ist unklar. In China hingegen können Scirocco-R-Fahrer ihr Sportcoupé ab sofort auf Rennsport trimmen – und zwar sowohl das Vorfacelift-, als auch das Facelift-Modell ab 2014! Mehr zum Thema: Der Scirocco verabschiedet sich mit einem Sondermodell



Alexander Koch