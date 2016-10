Produktionsende: BMW Z4 eingestellt

Die Produktion des Roadsters BMW Z4 wurde im August 2016 eingestellt. Viele Hersteller gehen nach diesem Beispiel vor und besiegeln das Ende verschiedener Modelle, dabei stehen in letzter Zeit öfter Roadster und Cabrios vor dem Aus.



Wenn die Nachfrage eines Automodells sinkt reagieren die Hersteller nicht immer mit einer Modernisierung, sondern manchmal indem sie die Produktion dieses Wagens einstellen. So steht aktuell zum Beispiel der BMW Z4 auf der Abschussliste der Bayern. Zwar ist das Ende des Roadsters planmäßig, sein Nachfolger ist dennoch erst auf längere Sicht geplant. Dieser wird nicht vor 2018 und dann unter anderem Namen und mit Stoff- statt Klappdach erwartet. Der Z5 wird mit dem Z4 dann auch nicht mehr ganz soviel gemeinsam haben, wird er doch in Zusammenarbeit mit Toyota entwickelt. So wie der BMW Z4 aktuell zu Grabe getragen wird, ging es in den vergangenen Monaten mehreren Modellen. Gerade bei Roadstern und Cabrios wird scheinbar aufgeräumt. Wo die SUVs nur so aus dem Boden sprießen, wird die Produktion eines Oben-ohne-Modells nach dem anderen eingestellt. Konzernschwester Mini streicht den Roadster und das Coupé, bei VW traf es nach dem Eos Mitte 2015 Anfang dieses Jahres auch noch das Golf Cabrio. Auch die Franzosen folgen diesem Trend, so stellt Peugeot die CC-Varianten des 207 und 308 ein und Renault streicht den Mégane als Cabrio und Coupé.

Doch selbst Legenden sind nicht vor einem Produktions-Aus geschützt. So wurde in diesem Jahr das Ende der Dodge SRT Viper besiegelt – und das ausgerechnet zum 25-jährigen Produktionsjubiläum. 2017 wird die Produktion des beliebten amerikanischen Sportlers eingestellt. Parallel dazu wird auch der gleichnamige V10-Kult-Motor nicht weitergebaut. Weitere Modelle deren Produktion demnächst eingestellt werden soll, sind in der Bildergalerie zu finden. Mehr zum Thema: Dodge SRT Viper wird eingestellt

Lena Reuß