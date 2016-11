Prior Design Kamp-Lintfort: Tuning Top-21

Audi, BMW, Mercedes oder Ferrari – Prior Design kitzelt aus den Steilvorlagen der Hersteller alles heraus. Extravagante Bodykits, ordentlich Extra-PS, edle Felgen und exklusive Farben. Wir zeigen die schärfsten Tuning-Schlitten aus Kamp-Lintfort!



Es gibt eine Hand voll erlesener Manufakturen in Deutschland und Prior Design aus dem nordrhein-westfälischen Kamp-Linfort gehört definitiv dazu! Ob man Mercedes, Porsche, BMW oder Ferrari sein Eigen nennt und eine scharfe Leistungskur wünscht, die Prior-Profis schenken einem Gehör und massig individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zahlreiche Tuning-Unikate hat der Spezialist bereits auf die Räder gestellt und beinahe ebenso oft haben wir die Boliden auf autozeitung.de vorgestellt. So wurde der Silberpfeil-Speerspitze Mercedes SLS AMG beispielsweise ein Bodykit samt satter Leistungssteigerung verordnet. Auch den nominellen Nachfolger Mercedes-AMG GT ließ sich Prior Design nicht entgehen und nahm die GT-S-Version unter seine Fittiche. Heraus kam ein fieses Stromlinien-Gerät, aufgezäumt zum Ritt durch die Asphalthölle.

Bildergalerie: Tuning Top-21 von Prior Design

Top-14 der stärksten Tuning-Autos der Welt (Video):

Prior Design: Die Top-21 Tuningboliden aus Kamp-Lintfort

Ebenfalls für Furore sorgte Prior Design der Veredelung des Ferrari 458 Italia: Elegant war gestern, extravagant ist heute. Und so trägt das Geschoss aus Maranello mit dem Tuning-Widebodykit (PD458WB) dick auf. Auch "Godzilla" bekam von dem Tuning-Spezialisten eine umfassende Feinkur verabreicht – und das obwohl der Nissan GT-R bereits im Ur-Zustand brachiale 550 PS und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden vorweisen kann. Auch mit einer eigenen Interpretation der Chevrolet Corvette kann Prior Design glänzen. Als wäre eine Stingray C7 nicht schon böse genug, verpasste Prior dem Stachelrochen noch messerscharfe Reisszähne in Form eines breiten Bodykits mit weit aufgerissenem Kühler. Impressionen dieser und noch mehr heißen Tuning-Kreationen von Prior Design gibt's in der Bildergalerie! Mehr zum Thema: Die Top-Boliden von Abt Sportsline



Mehr zum Thema: Scharfe Schlitten von Mansory

Alexander Koch/Patrick Freiwah