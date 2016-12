Porsche 911 R: Spekulationsobjekt (Update!)

Der Porsche 911 R war noch nicht einmal vorgestellt, da waren auch schon alle 991 Exemplare verkauft. Was die Spekulationspreise für das Auto in die Höhe treibt: In Los Angeles steht ein Porsche 911 R für 700.000 US-Dollar, also rund 574.000 Euro, zum Verkauf.

Die 991 Stück zählende Kleinserie des Porsche 911 R ist ein Spekulationsobjekt geworden. Die Preise nehmen teilweise absurde Züge an, pendeln zwischen 574.000 Euro und 1,2 Millionen Euro!



Der Porsche 911 R war noch nicht einmal vorgestellt, da waren auch schon alle 991 Exemplare verkauft. Darunter sicherlich auch knallharte Spekulanten, deren Herz nicht an der Marke Porsche oder an Autos im Allgemeinen hängt. Für sie ist der Porsche 911 R eine Geldmaschine, die möglichst gewinnbringend verkauft wird. Was Verkaufsanzeigen wie diese nur unterstreichen: In Los Angeles steht nämlich ein Porsche 911 R für 700.000 US-Dollar, also rund 574.000 Euro, zum Verkauf. Die Preise überraschen trotz absurder Höhen aber kaum: Es war klar, dass der 323 km/h schnelle Porsche 911 R zum Sammlerstück wird. Auch war klar, dass mit diesem Hype spekuliert werden würde. Das ist eben die Crux mit der künstlichen Verknappung. Das Besondere am 911 R aber war: Schon vor dem offiziellen Auslieferungsstart tauchten auf dem Verkaufsportal mobile.de Angebote für den Porsche 911 R auf, die sich zwischen 745.000 und 1,25 Millionen Euro bewegten. Zum Vergleich: Porsche selber verkaufte den 911 R für 190.000 Euro.

Porsche 911 R als Spekulationsobjekt

Bei dieser finanziellen Diskrepanz von einer Preisexplosion zu sprechen, mutet ja fast noch euphemistisch an. Gelistet als "unfallfreies Gebrauchtfahrzeug", warteten die mobile.de-Angebote auf Hardcore-Fans des Porsche 911 R, der von einem vier Liter großen Sechszylinder-Boxer mit 500 PS nach vorne getrieben wird. Sind die beiden Wucher-Angebote wieder von der Online-Plattform verschwunden, möglicherweise auf Betreiben von Porsche, tauchen in den USA hin und wieder neue Verkaufsangebote für den Porsche 911 R auf. Sie zeigen: der ausschließlich handgeschaltete 911 R ist und bleibt ein begehrtes wie teures, aber auch schnelles Spekulationsobjekt. Mehr zum Thema: Erste Fahrt im Porsche 911 R



Michael Strathmann