Nordschleife in den USA: Eröffnung

Das Paradies für Porsche-Fans hat einen Namen: Porsche Experience Center Los Angeles. Das neue und 60 Millionen US-Dollar teure Porsche-Zentrum baut sogar Teile der Nordschleife nach!



US-amerikanische Porsche-Fahrer müssen nicht mehr über den grünen Teich, um das Nordschleifen-Gefühl zu erhalten. Wenngleich das neue Porsche Experience Center Los Angeles auch nur ein markantes Teil der Grünen Hölle nachbaut: das Karussel. Nach einer Beschleunigungsstrecke von einer ¾ Meile kann sich der Porsche-Fahrer schließlich in den Wendehammer werfen, der dem Nordschleifen-Karussel exakt nachgebildet ist. Doch ist das längst nicht das einzige Highlight des Porsche Experience Centers in Los Angeles, das sich Porsche Nord Amerika 60 Millionen US-Dollar kosten ließ. Das zweite große Porsche-Zentrum in den USA nach dem in Atalanta bietet über eine Strecke von 4,1 Meilen (6,6 Kilometer) acht fahrdynamische Bereiche. Mehr zum Thema: Rennstrecken-Porsche 911 RSR



Ein Stück Nordschleife in den USA: Porsche Experience Center

Das Zentrum deckt von Beschleunigungs- und Karusselfahrten über Ausweichmanöver auf Schneeflächen bis hin zum umfangreichen Offroad-Parcours alles ab. Nicht zuletzt soll die Handlingsstrecke den Porsche-Fahrer ähnlich herausfordern wie die Nordschleife in Deutschland. Bis heute stellt das Porsche Experience Center in Los Angeles die größte Investition von Porsche außerhalb Deutschlands dar. Was strategisch sinnvoll erscheint: Schließlich verkauft Porsche 23 Prozent aller in die USA importierten Autos im US-Bundesstaat Kalifornien. Und dass dortige Porsche-Fans nicht mehr auf die Nordschleife verzichten wollen, erscheint nur logisch – fördert aber auch die Legendenbilden des Eifeler Originals. Mehr zum Thema: Alle Infos zum Porsche 911 R

