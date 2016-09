Nissan GT-R Track Edition (2016): Preis und Marktstart

Der Nissan GT-R Track Edition (2016) ist für Performance-Enthusiasten! Als wäre der normale Nissan GT-R nicht schon schnell und dynamisch genug, macht Haustuner Nismo den Sportwagen nämlich endgültig fit für die Rennstrecke.



Mit der Sonderversion Nissan GT-R Track Edition kommt im November 2016 ein echter Wolf im Schafspelz auf die Straßen. Schließlich sieht man dem GT-R (2016) mit Nismo-Genen das Rennsport-Paket kaum an. Bei diesem besonderen GT-R kommt es eben viel mehr auf die inneren Werte an. So haben die Experten Nissan Motorsport die Serienversion des Nissan GT-R gezielt weiterentwickelt: Ein optimiertes Fahrwerk mit Bilstein-Stoßdämpfern macht den Nissan GT-R Track Edition (2016) endgültig fit für die Rennstrecke. Das für den Rennsport-Einsatz gedachte System optimiert die Stabilität des GT-R Track Edition (2016) sowohl bei Geradeaus- als auch bei Kurvenfahrten. Um die Steifigkeit zu erhöhen und gleichzeitig Gewicht zu sparen, erhält der Karosserierahmen des Nissan GT-R Track Edition (2016) zusätzlich einen deutlich leichteren Querstabilisator und weitere Klebeverbindungen. Teil des Track-Edition-Pakets sind auch die geschmiedeten 20-Zoll-Aluminium-Felgen, für die der vordere Kotflügel des GT-R Track Edition (2016) nochmal verbreitet wurde. Mehr zum Thema: Preis und Marktstart des Facelift-GT-R

Bildergalerie starten: Nissan GT-R Track Edition (2016)

Nissan GT-R (2016) im Video:

Preis: GT-R Track Edition (2016) ab 117.900 Euro

Nach Deutschland kommt der Nissan GT-R Track Edition (2016) serienmäßig mit Kohlenstofffaser-verstärkten Recaro-Sitzen, einem ebenfalls aus Karbon gefertigten Heckspoiler und einer Track-Edition-Plakette in der Mittelkonsole. Die Kraft liefert auch im Nissan GT-R Track Edition (2016) der 3,8-Liter-Biturbo-V6 mit 570 PS und 637 Newtonmeter maximales Drehmoment – wie in der Serie also. Damit fällt bereits nach 2,8 Sekunden die 100er Marke, Ende der Beschleunigungsorgie ist erst bei 315 km/h! Der Nissan GT-R Track Edition feiert im November 2016 seinen Marktstart und ist zum Preis ab 117.900 Euro zu haben. Mehr zum Thema: Weltrekord im Nissan GT-R

Mehr zum Thema: Erste Fahrt im neuen GT-R (2016)

Alexander Koch