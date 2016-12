Nismo Festival 2016 am Fuji Speedway

Während es hierzulande mittlerweile beschaulich zugeht, Adventskränze leuchten und die heißen Autos in warmen Garagen auf den Frühling warten, steigt auf dem Mount Fuji Speedway in Japan das Nismo Festival 2016. Und wir sind live vor Ort!



Den japanischen Autoverrückten sind zwei Dinge heilig: Der Mount Fuji und der Nissan GT-R. Und wie in jedem Jahr liest die Motorsportabteilung von Nissan in der Adventszeit am heiligen Berg eine der größten PS-Messen Japans. Nissan zelebriert das Nismo Festival am Fuji Speedway – ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art. Besser kann die Weihnachtszeit nicht beginnen. Für uns Grund genug zwölf Stunden mit den Flieger ans andere Ende der Welt zu pilgern und mitzufeiern. Sie können in den nächsten Tagen über diesen Blog neben uns sitzen – im Nissan GT-R. Die 30-Millionen-Metropole Tokio mit ihren wild ineinander verschlungenen Straßenzügen, die sich in mehreren Etagen durch die Häuserschluchten winden oder die nächtliche Tuningtreffen auf den Parkplätzen der Stadtautobahnen auf denen sich die Supersportwagen-Geschwader zu Streifzügen formieren, wollen genauso entdeckt werden, wie die verlassenen Passstraßen am mit über 3776 Meter höchsten Berg Japans. Der Nissan GT-R steht bereit: 570 PS, Allradantrieb. Die Reise kann beginnen. Advent, Advent ...



Bildergalerie starten: Foto-Tagebuch

2. Tag: Tokio Tatsumi-Parking

Wir sind spät Tokio gelandet. Der Weg zum Hotel zieht sich. Aber wir werden entschädigt und tauschen bei der Ankunft die stickige Aluminium-Kapsel der Boeing gegen das edle Cockpit eines GT-R. Der Film „Lost in Translation“ bekommt in Tokio schnell wieder Bedeutung. Japaner und die englische Sprache vertragen sich einfach nicht besonders. Zumindest trifft das auf den Parkhauswärter zu. Viele freundliche Gesten, einen Parkschein und dem GT-R-Schlüssel in meiner Hand lassen ihn endlich handeln und der Nissan wird aus den Tiefen des Parkhauses empor geliftet. In Japan werden die Autos automatisch dicht an dicht in nicht einsehbaren Etagen verstaut. Tokio ist eng bebaut, Grundfläche extrem teuer – in dieser Mega-City wird kein Zentimeter verschenkt. Das Tor in der Tiefgarage öffnet sich und der GT-R schwebt auf Schienen aus seinem Verlies. Kurz den roten Start-Knopf gedrückt und der V6-Biturbo meldet sich zum Dienst. Es ist 19:00 Uhr. Unsere Fahrt führt uns über die Rainbow-Bridge raus auf die Peripherie. Unser erstes Ziel heißt Tatsumi Parking No. 1. Ein Treffpunkt nächtlicher PS-Orgien. Heute ist hier nicht viel los. Kaito steht mit seinem GT-R R35 fast alleine hier. Auch Yoshi nutzt die Ruhe und versucht seinen 350Z vor der Skyline fotografisch in Szene zu setzen. Schnell schummeln wir uns mit auf das Bild. Yoshi sagt, dass heute in Yokohama mehr los ist. Wir machen uns auf den Weg. Gute 30 Kilometer später winden wir uns das riesige Autobahnlabyrinth in Yokohama hinunter. Tief im dessen Kessel liegt Daikoku-Parking. Der Treffpunkt der Auto-Verrückten. Grell illuminierte Minivans, stehen neben ganzen Schwärmen von Nissan GT-R-Generationen. Hier trifft man sich und verabredet sich für einen schnelle Runde auf der Autobahn. Noch einen kurzen Snack aus einen der unzähligen Automaten und wir fahren über die Bayshore-Route zurück ins Hotel. Morgen geht es schon um 07:00 Uhr zu Cars & Coffee auf dem Parkplatz eines edlen Cafés. In Tokio trifft man sich halt überall ...

Michael Godde