30 Kalender 2017 zu gewinnen!

Bei unserem Gewinnspiel erhalten die schönsten Kalender 2017 neue Besitzer. Wir verlosen 30 Wandkalender für das neue Jahr, Teilnahmeschluss ist der 8. Januar 2017.



Auch im nächsten Jahr wünscht sich so manche Wand eine schöne Dekoration – und wir verlosen die passenden Kalender 2017! 30 unserer Leser können sich beim Kalender-Gewinnspiel den ihren Vorlieben entsprechenden Wandschmuck für die nächsten 12 Monate sichern und sich edle Auto-Stimmung ins Wohnzimmer oder die Werkstatt holen. Wie schon in den letzten Jahren ist dabei auch 2017 für jede Menge Abwechslung gesorgt, denn die Bandbreite der Motive reicht von kunstvoll in Szene gesetzten Serienfahrzeugen über am Limit bewegte Rennwagen und zeitlose Klassiker bis hin zu Motiven, die mit ganz anderen Kurven für Stimmung sorgen. Alle Kalender unserer diesjährigen Verlosung finden Sie in der Bildergalerie zum Durchklicken, aber eines ist trotz aller Unterschiede sicher: Sehenswert und spannend sind sie alle, jeder von uns ausgewählte ausgewählte Kalender trägt das Prädikat "Wandschmuck" mit Recht! Mehr zum Thema: Großes Weihnachtsgeschenke-Gewinnspiel

Wir verlosen die schönsten Kalender 2017

Alpina-Kalender 2017

Die edlen BMW 7er-Varianten aus Buchloe stehen im Fokus des BMW Alpina Wandkalender 2017. Auf der Rückseite der Motive finden sich Details zur Technik sowie Zitate aus zeitgenössischen Presseberichten zum jeweiligen Fahrzeug. Weltweit werden nur 1.500 Exemplare des Kalenders vertrieben.

Audi Tradition-Kalender 2017

Unter dem Motto "Berlin Calling" präsentiert Audi Tradition historische Fahrzeuge der Marke mit den vier Ringen vor typischen Motiven der Hauptstadt. Neben Audi-Modellen spielen dabei auch Autos der Vorgänger-Marke NSU eine Rolle.

Ferrari-Kalender 2017

Nur 5.000 durchnummerierte Exemplare des offiziellen Ferrari-Kalenders 2017 werden gedruckt, im Fokus stehen neue und historische Gran Turismos und Sportwagen aus Maranello. Auch danke des Hochformats in 50 x 70 Zentimetern ist der limitierte Wandkalender ein echter Hingucker.

Ferrari Scuderia-Kalender 2017

Die faszinierende Welt der Scuderia Ferrari liefert die Motive für den Motorsport-Kalender aus Maranello. Der offizielle Wandkalender ist fast so traditionsreich wie der Rennstall, der als einziges Team seit den Anfängen der Formel 1 im Jahr 1951 ununterbrochen mit am Start war.

Mercedes-Benz Trucks-Kalender 2017

Mercedes-Benz blickt 2017 auf 120 Jahre Lkw-Geschichte zurück und nutzt die Gelegenheit für einen besonderen Kalender. Unter dem Titel "Truck Generations" zeigen die Stuttgarter nicht nur aktuelle Modelle, sondern auch einige ihrer Wegbereiter.

Opel: Georgia & Grumpy

Ellen von Unwerth hat Georgia May Jagger und Grumpy Cat für Opel vor die Kamera geholt. Die ständig-mürrische Kult-Katze aus den USA kann ihre Begeisterung dabei wie gewohnt bestens verbergen.

Porsche Uncovered-Kalender 2017

Mal mehr und mal weniger verhüllt glänzen die Sportwagen im Porsche Uncovered-Kalender 2017. Legendäre Autos aus Historie und Gegenwart erwecken die Faszination Porsche auch in Ihrem Wohnzimmer zum Leben.

TechArt Tuning-Kalender 2017

500 Exemplare limitierte TechArt-Kalender 2017, bei dem zum 30. Jubiläum der Marke diverse Tuning-Porsche in Szene gesetzt werden.

Bilstein-Kalender 2017

Im Bilstein Motorsport-Kalender 2017 bekommen wir die ganze Vielfalt des Rennsports zu sehen, denn Fahrwerks-Komponenten von Bilstein kommen in ganz unterschiedlichen Rennserien zum Einsatz – entsprechend vielseitig präsentieren sich auch die Kalender-Motive!

Ford Capri-Kalender 2017

Bernd Tuchen ist ein Liebhaber des Ford Capri und zeigt völlig verschiedene Exemplare der Ford-Ikone in seinem sehenswerten 2017er-Kalender.

DKW-Kalender 2017

Oldtimer-Freunde kommen beim DKW-Kalender 2017 voll auf ihre Kosten. Die Motive zeigen perfet restaurierte Fahrzeuge und versetzen den Betrachter direkt in die Welt der 50er- und 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Liqui Moly Erotik-Kalender 2017

An den Liqui Moly-Standorten in Ulm und Saarlouis sind die Motive für den hochwertigen Werkstatt-Kalender 2017 entstanden. Im Umfeld von Ölfabrik und Additivproduktion kommen die heißen Kurven der Models besonders gut zur Geltung.

Liqui Moly Motorsport-Kalender 2017

Scharfe Kurven stehen auch beim Liqui Moly Motorsport-Kalender 2017 im Fokus, allerdings auf eine etwas andere Art als beim Erotik-Kalender. Die Motive zeigen diverse Sportwagen im Liqui Moly-Design bei ihren Einsätzen auf den schönsten Rennstrecken der Welt.

Liqui Moly Export-Kalender 2017

Etwas mehr Stoff sorgt manchmal für noch mehr Spannung. In der hierzulande nicht offiziell erhältlichen Export-Version des Liqui Moly Erotik-Kalenders 2017 geht es etwas züchtiger zu, für prickelnde Atmosphäre ist aber dennoch gesorgt!

Miss Tuning-Kalender 2017

Dreizehn heiße Motive zieren den Miss Tuning-Kalender 2017 im großzügigen Format von 59 x 43,5 Zentimetern. Der Erotik-Kalender ist auf weltweit 1.500 Exemplare limitiert und hat das Zeug zum Sammlerstück!

Werkstattkultur-Kalender 2017

Die schönsten Kundinnen der Stahlgruber-Gruppe zeigen sich im Werkstattkultur-Kalender 2017 von ihrer besten Seite. Und mit etwas Glück hängt der Kalender schon bald an Ihrer Wand!

febi-bilstein-Kalender 2017

Die 16. Auflage des Werkstattkalenders 2017 von febi bilstein wurde in Südafrika fotografiert. Vier Models und die atemberaubende Bergkette "Zwölf Apostel" haben den Augen der Betrachter viel zu bieten!

Motorsport Classic-Kalender 2017

Einige der schnellsten und skurrilsten Fahrzeuge der Rennsport-Geschichte zieren die 12 Motive des Motorsport Classic-Kalenders 2017. Unvergessene Momente und spektakuläre Rennwagen bringen den Duft von Benzin und Öl in die eigenen vier Wände!

Rally History-Kalender 2017

Historische Rennwagen der Rallye-Szene präsentieren sich auf spektakulären Fotos im Rally History-Kalender 2017. Fahrzeuge wie der Lancia Delta S4, der Audi Sport Quattro E2 oder der Opel Manta 400 haben in den letzten Jahren nichts von ihrem ganz besonderen Reiz verloren.



