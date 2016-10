Miss-Tuning-Kalender 2017 (Update)

Titelbild in der Wüste von Dubai: Julia Oemler Seite an Seite mit einem ebenso kurvenreichen 911er Porsche Carrera, der unter anderem Felgen von Alphamale Performance verbaut hat.

Kurvenreich durch das neue Jahr: Julia Oemler ist Miss Tuning 2017. Im dazugehörigen Kalender ist sie mit zwölf aufreizenden Bildern und ebenso heißen Autos in Szene gesetzt. Wir zeigen schon mal alle Motive. Und ein Blick ins "Making of" aus dem Wüstenstaat Dubai.



Betrachtet man die Motive im aktuellen Miss-Tuning-Kalender 2017, kriegt man einen guten Eindruck davon, welcher Hitze die neue Miss Tuning Julia Oemler beim Fotoshoot in Dubai ausgesetzt war. Bei Temperaturen deutlich über 40 Grad war die 22-jährige Julia Oemler wahrscheinlich mehr als froh, hauptsächlich im Bikini posieren zu müssen. Zwischen Wüstensand und der imposanten Skyline von Dubai mit ihren weltbekannten Bauwerken warf sich die 22-jährige insgesamt 15 Mal in Pose, um die einzelnen Monate des wohl heißesten Kalenders 2017 mit dem passenden Bildmaterial zu füllen. Wir zeigen vorab schon mal die heißesten Motive von Januar bis Dezember 2017. Neben der eindrucksvollen Location schwärmt die amtierende Miss Tuning vor allem für die mitgeführten Boliden. 15 Showcars werden aufgefahren und im Hintergrund des PS-Girls möglichst spektakulär in Szene gesetzt. Eine Premiere war das Shooting zum Miss-Tuning-Kalender 2017 auch für den Fotografen Andreas Reiter. Er ist voll des Lobes für Julia Oemler, die sehr professionell arbeitet und eine schnelle Auffassungsgabe besitzt. Direkt aus der Wüste ging es beim Shooting rein nach Dubai City, unter anderem an den Strand, auf die Grandprix Strecke Yas Marina, in die Werkstatt von Edeltuner Franz Simon und den Showroom von Tuning-Ikone Brabus.

Bildergalerie: Motive des Miss-Tuning-Kalender 2017

Das Making-of im Video:

Julia Oemler und viel PS – Der Miss-Tuning-Kalender 2017

Bei den mitgeführten Tuning-Autos wird ebeso dick aufgetragen wie im Dekolleté der Miss Tuning 2017. Klotzen statt kleckern lautet beiderseits das Motto, zum Beispiel mit einem Lamborghini Aventador, dem lila lackierten BMW M3 "Big Purp", einem Lotus Evora S 2015, einer Corvette Z06 und einem Ford Mustang-Breitbau. Der limitierte Hochglanzkalender ist ab Herbst 2016 auf der Homepage der Tuning World Bodensee zu beziehen.

Michael Strathmann/Julian Islinger