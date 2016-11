Mit dem Alfa Romeo Stelvio (2016) stellen die Italiener den Schönling unter den SUV! Das Design kommt aber erst mit edler Metallic-Lackierung und schicken Alufelgen zur Geltung, wie die Illustration im Basis-Look zeigt.



Frisch vorgestellt, durfte der brandneue Alfa Romeo Stelvio (2016) als Sportversion quadrifoglio verde (QV) mit prächtig-roter Volllackierung, dicken Alufelgen und üppiger Performance-Aufmachung betören. X-Tomi Design hat den Spieß beim Alfa-SUV umgedreht und ihm mit einigen Photoshop-Kniffen den Basis-Look ans Blech gezaubert. Mit unlackierten Stoßfängern wie Kotflügelverbreiterungen, Stahlfelgen und ohne Chrom-Schmuck wirkt der Alfa Romeo Stelvio (2016) gleich doppelt bieder, oder? Doch nicht nur der Stelvio hat durch triste Kunststoffe und Stahlfelgen an Attraktivität eingebüßt, wie die Illustration des brandneuen Audi A5 Sportback (2016) zeigt. Mehr zum Thema: Alles zum neuen Alfa Romeo Stelvio

Bildergalerie starten: Luxusautos in der Basisausstattung

Alfa Romeo Stelvio (2016) im Video:

Alfa Romeo Stelvio (2016) in der Basisausstattung

Der A5 Sportback (2016) kommt mit sauber aufpoliertem Design, deutlich mehr Leistung und zahlreichen Optionen in der Liste der Zusatzausstattungen. Kein Wunder also, dass der neue A5 Sportback (2016) besonders als S-Ableger Begehrlichkeiten weckt. Das absolute Gegenteil stellt doch da unser Audi A5 Sportback (2016) in der Basisausstattung dar, oder? Wie sehr Stahlfelgen, unlackierte Kunststoff-Schürzen und orange Blinker den neuen und schönen Audi A5 Sportback (2016) herunterziehen, zeigt die aktuelle Illustration von Photoshop-Künstler X-Tomi Design. Wer denkt, nur der neue Audi A5 Sportback (2016) würde durch mit, findet in unserer Galerie diverse weitere Luxuskarossen, denen der Look der Basisausstattung aufgezwungen wurde. Ohne ein wenig Glanz wirken selbst Porsche, Ferrari & Co. wenig glamourös – Basisausstattung eben!

Mehr zum Thema: Neuer Audi A5 Sportback (2016)



Audi A5 Sportback (2016) im Video:

Alexander Koch