Der brandneue Audi A5 Sportback (2016) kommt mit sauber aufpoliertem Design, deutlich mehr Leistung und vielen Optionen in der Liste der Zusatzausstattungen. Damit zeigen die Ingolstädter am neuen A5 Sportback wieder so richtig Leidenschaft! Zur Leidenschaft gehören aber eben auch eine satte Metallic-Lackierung, ...

Der neue Audi A5 Sportback (2016) ist ein Schönling, ein Auto für Kenner und Genießer! Feinem Design, edler Metallic-Volllackierung und schicken Alufelgen sei Dank. Der A5 Sportback in der Basisausstattung schreckt hingegen ab, oder?



Der brandneue Audi A5 Sportback (2016) kommt mit sauber aufpoliertem Design, deutlich mehr Leistung und vielen Optionen in der Liste der Zusatzausstattungen. Damit zeigen die Ingolstädter beim neuen A5 Sportback wieder so richtig Leidenschaft! Zur Leidenschaft gehören aber eben auch eine satte Metallic-Lackierung, große Alufelgen und viele sportliche Extras! Kein Wunder also, dass der neue A5 Sportback (2016) besonders als S-Ableger Begehrlichkeiten weckt. Das absolute Gegenteil stellt doch da unser Audi A5 Sportback (2016) in der Basisausstattung dar, oder? Wie sehr Stahlfelgen, unlackierte Kunststoff-Schürzen und orange Blinker den neuen und schönen Audi A5 Sportback (2016) herunterziehen, zeigt die aktuelle Illustration von Photoshop-Künstler X-Tomi Design. Wer denkt, nur der neue Audi A5 Sportback (2016) würde durch mit tristen Kunststoffen und Stahlfelgen an Attraktivität verlieren, findet in unserer Galerie diverse weitere Luxuskarossen, denen der Look der Basisausstattung aufgezwungen wurde. Die Illustrationen führen uns den Wert schicker Alu-Felgen und scharfer Felgen beinahe schmerzhaft vor Augen. Ohne ein wenig Glanz wirken selbst Porsche, Ferrari & Co. wenig glamourös – Basisausstattung eben! Mehr zum Thema: Das ist der neue Audi A5 Sportback (2016)



Bildergalerie starten: Luxusautos in der Basisausstattung

Audi A5 Sportback (2016) im Video:

az