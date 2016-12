Mercedes S-Klasse Coupé Night Edition (2017): Erste Informationen

Die Mercedes S-Klasse Coupé "Night Edition" (2017) ergänzt die Reihe verschiedener Sondermodelle für das Luxus-Coupé. Wahlweise mit V6 oder V8 und in AMG-Optik, startet die "Night Edition" im April 2017 in den Markt.



Mit der Mercedes S-Klasse Coupé "Night Edition" (2017) sprechen die Schwaben jene Käufer an, die Optik des AMG bevorzugen, aber auf die Power des 5,5-Liter-V8 (AMG S 63) oder den Luxus des Sechsliter-V12 (AMG S 65) verzichten möchten. Die Mercedes S-Klasse Coupé "Night Edition" (2017) – ab Januar 2017 zu bestellen – erhält verschiedenste AMG-Anbauteile, darunter die sportlicheren Front- und Heckschürzen und schwarze AMG-Felgen in der Größe 20 Zoll. Der schwarz lackierte Kühlergrill mit einer Strebe und ebenfalls in Hochglanzschwarz lackierte Außenspiegel und Einlagen an den Seitenschweller runden den stämmigen Auftritt der Mercedes S-Klasse Coupé "Night Edition" (2017) ab. Der hier gezeigte Mattlack namens "Selenitgrau Magno" kostet übrigens Aufpreis. Mehr zum Thema: Fahrbericht zum Mercedes-AMG S 63 Coupé



S-Klasse Coupé "Night Edition" startet im April 2017

Im Interieur erhält die Sonderserie das AMG-Sportlenkrad mit "Night Edition"-Plakette und je nach Wunsch des Käufers eine schwarze, eine grau-schwarze, eine braun-schwarze oder eine rot-schwarze Lederausstattung. Mercedes kombiniert das Nappaleder der S-Klasse Coupé "Night Edition" (2017) mit schwarzem Holzdekor. Die Mercedes S-Klasse Coupé "Night Edition" (2017) ist mit drei Motor-Antriebsvarianten erhältlich: entweder als S 400 4Matic mit dem Dreiliter-V6, 367 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment oder als S 500 (wahlweise mit Allradantrieb 4Matic) mit dem 4,7-Liter-V8, 455 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment. Die Preise für die Sonderserie gab Mercedes noch nicht bekannt.

