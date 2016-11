Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Editon 1: Sondermodell

Die Markteinführung des neuen AMG E 63 feiert Mercedes auf der LA Auto Show 2016 mit einer Sonderserie. Ihr Name: Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Edition 1. Da die besonders sportliche E-Klasse nur gut ein Jahr verfügbar ist, dürfte sich das Sondermodell auf eine ...

Zum Start der stärksten Mercedes-E-Klasse aller Zeiten schiebt AMG die Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Editon 1 auf die große Bühne. Premiere des besonderes exklusiven Modells ist auf der LA Auto Show 2016!



Die Markteinführung des neuen AMG E 63 feiert Mercedes auf der LA Auto Show 2016 mit einer Sonderserie. Ihr Name: Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Edition 1. Da die besonders sportliche E-Klasse nur für rund zwölf Monate bestellbar sein wird, dürfte sich die Edition 1 zudem auf eine überschaubare Stückzahl belaufen. Die Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Edition 1 ist ausschließlich in der schwarz-matten Lackierung "Night Black Magno" erhältlich, das von Zierstreifen an den Seitenschwellern unterbrochen wird. Das Sondermodell steht selbstbewusst auf großem Fuße: 20 Zoll große, ebenfalls schwarz matt lackierte Schmiederäder mit hochglanzpoliertem Felgenhorn nehmen unter den ausladenden Kotflügeln Platz. Sie übertragen aber auch massig Leistung: Die Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Edition 1 hat, übrigens wie der E 63 S, den Vierliter-V8 mit 612 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment unter der Haube. Eine Neungang-Automatik und serienmäßiger Allradantrieb verteilen die Kraft auf die vier Räder.

AMG E 63 S 4Matic+ Edition 1 auf LA Auto Show 2016

Derart gerüstet, wirft sich die Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Edition 1 in nur 3,4 Sekunden auf Tempo 100. Quertreiber wird's freuen: Trotz Allradantrieb erlaubt der Drift-Modus, die Hinterwalzen der AMG E 63 S 4Matic+ Edition 1 ordentlich qualmen zu lassen. Und dank Driver's Package ist auch die elektronische 250-km/h-Grenze obsolet. Dann schafft die Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Edition 1 sogar 300 Sachen. Doch damit ist bei der Edition 1 noch längst nicht Schluss: Auch im Innenraum hat Mercedes die Sonderserie weiter aufgepeppt, die AMG-Sportsitze mit schwarzem Nappa-Leder überzogen und gelben Ziernähten versehen. Im gleichen Dresscode zeigen sich das Sportlenkrad, die Türarmlehnen, die Mittelkonsole, die Fußmatten und sogar die analoge Uhr im IWC-Design. Das Sportlenkrad des exklusiven AMG setzt noch einen drauf: Ihn ziert einen Edition-1-Schriftzug und eine schwarze "12-Uhr-Markierung". Ab Januar kommenden Jahres ist die Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Edition 1 bestellbar, im März startet sie in den Markt.

Alexander Koch