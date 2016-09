Mercedes-AMG A 45: Tuning von Performancemaster

400 PS in der Kompaktklasse? Bietet vermutlich erst die nächste Generation des Mercedes-AMG A 45. Wer nicht so lange warten möchte, kann seinen derzeit 51.051 Euro schweren Mercedes von Performancemaster auf PS trimmen lassen. Das Modul pusht die ...

400 PS in der Kompaktklasse? Bietet vermutlich erst die nächste Generation des Mercedes-AMG A 45. Wer nicht so lange warten möchte, kann seinen derzeit 51.051 Euro schweren Mercedes von Performancemaster auf PS trimmen lassen. Das Modul pusht die serienmäßigen 381 PS des Mercedes-AMG A 45 auf satte 410 PS. Um den Zweiliter-Vierzylinder-Turbomotor aber nicht zu überfordern, aktiviert sich das Performancemaster-Modul erst, wenn der Mercedes-AMG A 45 warm gelaufen ist. Das scheint sinnvoll, schließlich zerren in der Spitze 530 Newtonmeter am gesamten Antriebsstrang – der serienmäßige AMG A 45 hält mit "nur" 475 Newtonmeter dagegen. Damit katapultiert sich der getunte Mercedes-AMG A 45 in nur vier Sekunden auf Tempo 100 und nimmt dem Serien-A 45 stolze 0,2 Sekunden ab, dem noch nicht gelifteten Mercedes-AMG A 45 sogar 0,6 Sekunden. In der Spitze übertrumpft der von Performancemaster optimierte Kompaktgorilla selbst den AMG A 45 mit Driver's Package, schließlich hob die Tuningschmiede auch die V-Max auf. In Zahlen ausgedrückt: 280 km/h stehen serienmäßigen 250 km/h beziehungsweise 270 Sachen (Driver's Package) gegenüber.

Bildergalerie: Mercedes-AMG A 45 von Performancemaster

Mercedes-AMG A 45 im Video:

Performancemaster drückt AMG A 45 auf 410 PS

Für den Sprint auf Tempo 200 benötigen die 410 Tuning-Pferdchen im AMG A 45 lediglich 15,4 Sekunden. Optisch übernahm Foliatec die Verantwortung, dem Mercedes-AMG A 45 die Leistung ins Blech zu drücken – oder vielmehr aufzutragen. Schließlich verzierten die Folienprofis den PS-starken Mercedes mit Sprühfolie in mattem Metallic-Silber, von roten Akzenten an Spiegeln und Felgen abgerundet. Die Optik sollte man sich einprägen: So sehen nämlich 400 PS in der Kompaktklasse aus.

Alexander Koch