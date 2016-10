Lichttest 2016: Autobeleuchtung checken

Bei der Aktion Lichttest 2016 können Autofahrer ab dem 1. Oktober einen Monat lang die Beleuchtung ihres Fahrzeugs kostenlos testen lassen. Hier gibt es alle Infos zum Lichttest!



Bei der Aktion Lichttest 2016 testen Autohäuser, Werkstätten oder Prüfstellen kostenlos die Beleuchtung des Autos. Der Grund: Auf den ersten Blick fällt oft nicht auf, dass die Beleuchtung am Autos kaputt ist. Damit das Licht am Auto aber gerade in der dunklen Jahreszeit problemlos funktioniert, nehmen 38.400 Meisterbetriebe vom 1. bis 31. Oktober an der Aktion Lichttest 2016 teil. Beim jährlichten Lichttest werden kleine Mängel sofort und kostenlos behoben, lediglich benötigte Ersatzteile und umfangreichere Einstellarbeiten müssen bezahlt werden. Eine Plakette an der Frontscheibe dokumentiert der Polizei, welches Auto am Lichttest 2016 teilgenommen hat. Die Aktion Lichttest 2016 organisiert das Deutsche Kfz-Gewerbe (ZDK) mit der Deutschen Verkehrswacht, Schirmherr ist Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt.

Lichttest 2016: Kostenlosr Check

Startsignal für den 60. Lichttest gaben ZDK-Präsident Jürgen Karpinski und Frank Jürgens von Skoda Auto Deutschland. "Auch im sechzigsten Jahr hat der Licht-Test eine unvermindert hohe Bedeutung", sagt ZDK-Präsident Jürgen Karpinski zum Start des Lichttests 2016. "Das sieht man allein schon an der hohen Mängelquote von rund einem Drittel der überprüften Fahrzeuge." Mit dem Start der Aktion Lichttest 2016 gewinnen die teilnehmenden Autofahrer nicht nur an Sicherheit, sie können auch an einem Gewinnspiel teilnehmen: Als Hauptpreis lockt ein Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI mit 110 PS im Wert von 22.500 Euro. Teilnahme ist über die Autohäuser und Werkstätten möglich. Mehr zum Thema: 14 Lichtsysteme im Vergleich

