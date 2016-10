Kindersitz-Test (2016): Die besten Sitze! (Update)

Der Kindersitz-Test 2016 von ADAC und Stiftung Warentest ergab überwiegend gute bei der Prüfung von 26 Sitzen. Ein Kindersitz war sogar sehr gut, zwei fielen auch durch. Zur differenzierten Bewertung dieses Tests rät der Auto- und Reiseclub Deutschland (ARCD).

Kindersitztests müssen differenziert betrachtet werden – dazu rät der Auto- und Reiseclub Deutschland (ARCD). Eltern sollten sich nicht ausschließlich auf das Gesamtergebnis verlassen, sondern vor allem auch der Bewertung der Unfallsicherheit viel Gewicht beimessen. Diese fließt teilweise nur zu 50 Prozent in die abschließende Bewertung ein, während ein etwas komplizierterer Einbau zu großem Punktabzug führen kann. Unwichtig ist der Einbau deswegen natürlich nicht. Eltern sollten sich die Befestigung besonders gut vom Händler zeigen lassen, da falsch justierte Kindersitze ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Zu bedenken sei weiterhin, in welche verschiedenen Autos der Sitz eingebaut werden soll. Oftmals werden Kinder auch von den Großeltern oder in Fahrgemeinschaften zur Schule gefahren. Für welche Modelle ein Sitz geeignet ist, findet sich zumeist in der Anleitung oder auf den Internetseiten der Hersteller. Die Vorschläge beziehen sich auf den großen Kindersitztest, den der ADAC in Zusammenarbeit mit Stiftung Warentest im Frühjahr 2016 durchgeführt hat. Untersucht wurden 26 Kindersitz-Modelle für alle Gewichtsklassen und Größen.

Aktueller Kindersitz-Test 2016 offenbart viele gute Modelle

Davon hatten acht Kindersitze die neue "i-Size"-Zulassung nach ECE-R 129, also die neue Kindersitznorm, nach der ein bestimmter Körpergrößen-Bereich (z.B. 100 – 120 cm) auf dem Kindersitz angegeben ist und nicht mehr, wie in der Vergangenheit, das Gewicht des Kindes. Getestet und bewertet wurden die Punkte Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt. 2015 wurde die Testdurchführung und -auswertung überarbeitet und dem Stand der Technik angepasst. Dadurch haben sich die Anforderungen erhöht und die Testergebnisse können nicht mehr mit vorherigen Jahren verglichen werden. Der ADAC-Kindersitz-Test (2016) ergab insgesamt 17 Mal die Gesamtnote "gut", ein Kindersitz bekam sogar die Note "sehr gut". Gewonnen haben Kindersitze, die die gesetzlichen Vorschriften deutlich übertreffen und bei denen nachweislich die Anforderungen von Verbraucherschutztests bei ihrer Entwicklung berücksichtigt wurden. Fünf Kindersitze wurden mit "befriedigend" beurteilt, auch diese Sitze können trotz leichter Abstriche bedenkenlos verwendet werden, da auch sie die gesetzlichen Anforderungen klar erfüllen. Auch der mit "ausreichend" bewertete Sitz bietet grundsätzlich einen guten Schutz, jedoch offenbart er Schwächen bei der Bedienung. Zwei der 26 Sitze können nicht empfohlen werden, da sie die Sicherheit des Kindes nicht ausreichend gewährleisten können.

Kindersitze: Testergebnisse differenziert betrachten

Beim Modell "KidsEmbrace Friendship" muss ab einer gewissen Größe des Kindes die Rückenstütze abgenommen werden. Dadurch bietet dieser Kindersitz dann keinen Schutz mehr bei einem seitlichen Aufprall. Ebenfalls nicht empfehlenswert und beim gemeinsamen Kindersitz-Test vom ADAC und Stiftung Warentest durchgefallen ist das Modell "Kiwy SF01 Q-Fix", welches auch Schwächen beim Seitenaufprallschutz aufwies und zudem noch durch eine hohe Schadstoffbelastung des Bezugsstoffs negativ auffiel. Der ADAC-Kindersitz-Test 2016 bringt es an den Tag. Die schlechten Sitze sind benannt, aber welche sind wirklich empfehlenswert? In der Bildergalerie werden die jeweils drei besten Kindersitze aus jeder Altersklasse vorgestellt. Da sowohl Auto und Kindersitz zusammen passen müssen und auch die Eltern und Kinder natürlich individuelle Ansprüche haben, sollten Eltern grundsätzlich nicht blind zu einem Kindersitzmodell greifen, sondern mehrere in ihr Auto zur Probe einbauen und das Kind jeweils probesitzen lassen. Mehr zum Thema: Kindersitzt-Test 2014



