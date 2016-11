BMW M2: Tuning von Hamann

Das Team von Hamann Motorsport hat sich in letzter Zeit offenbar dem BMW M2 verschrieben und zeigt nach einer neuen Auspuffanlage jetzt eine krasse optische Modifikation. Auf ihrer Website präsentieren sie ...

Hamann zeigt erste Teaser-Fotos vom BMW M2 mit Aerodynamikpaket. Gesprochen wird zwar bisher nur über die Optik, erwartungsgemäß dürfte aber auch unter der Haube ein kleiner Nachschlag erfolgen. Spekulativ sind 450 PS durchaus drin.



Das Team von Hamann Motorsport hat sich in letzter Zeit offenbar dem BMW M2 verschrieben und zeigt nach einer neuen Auspuffanlage jetzt eine krasse optische Modifikation. Auf ihrer Website präsentieren sie erste Fotos von ihrem neuesten Werk, geben dazu aber vorerst keine weiteren Infos über die neuen Teile aus Laupheim heraus. Der BMW M2 wurde von Hamann nämlich mit einem fetten Aerodynamikpaket ausgestattet und kommt mit neuer Frontspoilerlippe, die den alpina-weißen M2 gleich noch angriffslustiger wirken lässt. Außerdem haben die Tuner ein Paar neue Seitenschweller springen lassen und auch wenn die Fotos es noch nicht verraten, haben sie es sich bestimmt nicht nehmen lassen auch dem Heck eins draufzugeben und Diffusor und vielleicht Spoiler nachzurüsten. Um Gewicht zu sparen sind die neuen Anbauteile für den Hamann-gepimpten BMW M2 vermutlich aus Carbon.

Hamann steckt den BMW M2 in scharfe Aerodynamik-Teile

Möglicherweise wurde allerdings nicht nur an der Optik geschraubt, sondern auch eine kleine Leistungs-Kur draufgepackt. Bekannt ist: Serienmäßig kommt der M2 mit 370 PS. Halten wir uns an die übliche Hamann-Leistungsdosis, sollte der Reihensechszylinder um etwa 50-80 PS auf rund 450 PS zulegen. Damit würde dann auch der Sprint von Null auf 100, der mit der Serienleistung in 4,2 Sekunden erledigt ist, doch etwas schneller gehen.

