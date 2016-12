Google-Auto kommt doch nicht

Das Google Self Driving Car ging 2014 in die erste Entwicklungsphase. Ohne Lenkrad! Ohne Pedale! Jetzt gibt es eine Planänderung.

Laut Medienbericht wird die Entwicklung des selbstfahrenden Autos von Google nicht fortgeführt. Stattdessen will das Unternehmen nun mit etablierten Autobauern kooperieren.

Der Silicon Valley Branchendienst "The Information", der als erstes Medium über das Google-Auto berichtete, schreibt aktuell, dass der Google-Mutterkonzern Alphabet die eigene Entwicklung des 2014 angefangenen Projekts nicht mehr vorantreiben will. Die grundsätzliche Idee eines selbstfahrenden Autos soll zwar nicht auf Eis gelegt werden und noch als Tochterfirma unter der Dachmarke weiterexistieren. Der Alternativplan strebt jedoch eine Zusammenarbeit mit Fiat Chrysler an. Bis Ende 2017 soll so ein kommerzieller Fahrdienst ins Leben gerufen werden, basierend auf der selbstfahrenden Auto-Technik. Dafür sollen zunächst 100 Minivans des Fiat-Modells "Chrysler Pacifica" zu Roboter-Autos mit Google-Computer umgebaut werden. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, hängt von Fiat ab.

Der Autopilot des Tesla S (Video):

Google Car: Chefplaner Chris Urmson arbeitet an Konkurrenz

Entwicklungschef für das "Google Self Driving Car" war zwei Jahre lang Chris Urmson. Seine Vision: ein Zweisitzer, der seine Insassen ausschließlich computergesteuert chauffieren sollte. Testfahrten liefen bereits in Austin/Texas und in der Google-Heimatstadt Mountain- View – aufgrund der aktuellen amerikanischen Straßenverkehrsordnung aber bisher mit Lenkrad und Pedale. Im vergangenen Sommer verließ Urmson Google, um an seinen eigenen Autos der Zukunft weiterzutüfteln. Derzeit baut er seine Start-up-Firma auf, wie das Branchenportal "Recode" aus Insider-Quellen erfahren haben will.

Astrid Christians