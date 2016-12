Gas Monkey Garage: Aaron Kaufman verlässt Show

Gas Monkey Garage ist Richard Rawlings und Aaron Kaufman und die beiden sind Fast'n Loud. Doch das Traum-Duo ist Geschichte: Aaron Kaufman hört auf!



Fans der US-Autosendung "Fast'n Loud" müssen jetzt ganz tapfer sein: Gas-Monkey-Garage-Besitzer Richard Rawlings gab auf seiner Internetseite das Ausscheiden von Co-Moderator Aaron Kaufman bekannt. Eine Überraschung, da ein Ende des Moderatoren-Duos nicht in Sicht schien und Aaron Kaufman von Beginn der Gas Monkey Garage und "Fast'n Loud" dabei war! In der Serie suchte die Gas Monkey Garage in Person von Richard Rawlings Texas und umliegenden US-Bundesstaaten nach vergessenen und heruntergerockten Klassikern ab, um sie zu kaufen, in der heimischen Werkstatt in Dallas zu restaurieren und anschließend gewinnbringend zu verkaufen. Während also Rawlings der Spürhund ist, war Aaron Kaufman immer der Tüftler, der aus den Rostkarren wieder Vorzeigeautos machte. Nun scheidet das "Bearded Wonder" aus dem Team von Gas Monkey Garage aus. Aus freien Stücken, wie zu vernehmen ist. Wobei die Gründe für das Ausscheiden von Aaron Kaufman nicht bekannt wurden. Mehr zum Thema: The Grand Tour erfolgreich gestartet

Gas Monkey Garage: Kaufmann verlässt Fast'n Loud

Die Gerüchteküche will gewusst haben, dass Rawlings und Kaufman sich in der weiteren Ausrichtung von "Fast'n Loud" uneins waren. Dass es auch mal zu Spannungen kam, daraus macht Rawlings in seinem Statement zum Ende von Aaron Kaufman keinen Hehl: "Nicht jeder Tag war gut, wir hatten verschiedene Meinungen, aber es war eine teuflisch gute Zeit und ich würde nicht eine Minute davon verändern wollen. Keiner von uns hätte es ohne den anderen geschafft. Danke!" Es werde schmerzhaft, die Show ohne Kaufmans Talent weiterzubringen. Gleichzeitig aber sagt Rawlings auch, dass es eine Beleidung für das Team von Gas Monkey Garage sei, zu sagen, ohne Aaron Kaufman könne es nicht weitergehen. Gas Monkey Garage und "Fast'n Loud" wollen auch weiterhin wilde Autos auf ihre vier Räder stellen. Das ist doch mal ein Trost für die Fans von "Fast'n Loud". Mehr zum Thema: Alle Infos zu Top Gear

