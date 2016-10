Die aktuelle Formel E Saison (2016/2017): Alle Infos!

Mit 225 Sachen im Elektro-Auto durch die Innenstadt – die Formel E will die Rennserie der Zukunft sein. Vor dem Beginn der neuen Saison 2016/2017 beschäftigen sich auch Audi, BMW und Mercedes mit einem Einstieg in das grüne Spektakel.

Abseits des Formel-1-Getöses startet die vollelektrische Rennserie Formel E in ihre dritte Saison. Dass zuletzt Audi, BMW und Mercedes Pläne für den möglichen Einstieg eines Werksteams verkündeten, sorgte für Aufsehen. Vor allem die ewigen Querelen um das Reglement der Formel 1, die immer kostspieliger werdende Motorenentwicklung und zuletzt der Verkauf an neue Investoren könnte in Zukunft der Formel E in die Hände spielen. Wir haben die Ziele, die Zukunftsaussichten und künftige Teilnehmer der Formel E übersichtlich aufbereitet. Außerdem: In der Bildergalerie gibt es die Teams der aktuellen Formel-E-Saison! Mehr zum Thema: So geht es F1-Legende Michael Schumacher

Strecke Termin Sieger Hongkong (Hongkong) 09.10.2016 Marrakesch (Marokko) 12.11.2016 Buenos Aires (Argentinien) 18.02.2017 Mexiko-Stadt (Mexiko) 01.04.2017 Monaco (Monaco) 13.05.2017 Paris (Frankreich) 20.05.2017 Berlin (Deutschland) 10.06.2017 Brüssel (Belgien) 01.07.2017 New York (USA) 15.07.2017 New York (USA) 16.07.2017 Montreal (Kanada) 29.07.2017 Montreal (Kanada) 30.07.2017

Bildergalerie starten: Die Teams der Formel E

Was ist Ziel der Formel E? Der Automobil-Weltverband FIA will mit der 2014 gestarteten Formel E einen grünen Motorsport fördern. "Eine stille Revolution", nannte es Geschäftsführer Alejandro Agag. Umweltfreundlich, sparsam, leise – das sind die Argumente, mit denen die Formel E für sich wirbt.

Zugleich soll die grüne WM Autobauern eine Plattform zur Entwicklung der Elektromobilität bieten.

Wie funktioniert die Formel E? Zehn Teams mit je zwei Fahrern sind bei der Formel E dabei. Es gilt eine offizielle Kosten-Obergrenze pro Team von rund drei Millionen Euro. Gefahren wird mit einheitlichem Chassis und Reifen, den Antriebsstrang entwickeln inzwischen fast alle Rennställe selbst. Die Batterie für die Formel E kommt von einem Tochter-Unternehmen des Formel-1-Teams Williams. Weil diese jedoch noch nicht ausgereift genug ist, um ein gesamtes Rennen durchzuhalten, wechseln die Fahrer zur Hälfte das Auto. Training, Qualifikation und Rennen der Formel E finden an einem Tag statt. Im Rennen, das knapp eine Stunde dauert, ist die Höchstgeschwindigkeit bei 225 Stundenkilometern gedeckelt. Die Formel-E-Boliden erreichen dabei eine Lautstärke von etwa 80 Dezibel. Ein Pkw kommt im Schnitt auf 70.

Wer sind die prominentesten Fahrer? Der Mönchengladbacher Nick Heidfeld bestritt in elf Formel-1-Jahren 183 Grand Prix – gewann aber nie. In der Formel E fährt er für das indische Team Mahindra. Auch Titelverteidiger Sebastien Buemi, Jérôme D'Ambrosio, Lucas di Grassi und Jean-Eric Vergne können auf Formel-1-Erfahrung verweisen.

Welche Autobauer sind dabei? In den ersten beiden Jahren der Formel E schickte Renault als einziger Hersteller ein Werksteam an den Start. Zur neuen Saison kommt nun Jaguar hinzu. Audi, Förderer des einzigen deutschen Teams Abt, will von 2017 an unter Werksregie bei der Formel E dabei sein. BMW unterstützt in diesem Jahr den Rennstall der US-Motorsportlegende Michael Andretti, für 2018 ist ein eigenes Team geplant. In dieser Woche sicherte sich auch Mercedes die Option auf einen Formel-E-Startplatz in der Saison 2018. Bedingung dafür ist aber, dass die Batterie bis dahin so weit ist, dass der Wechsel des Autos zur Rennmitte überflüssig wird.

Warum steigt das Interesse der Autohersteller an der Formel E? BMW will mit dem Formel-E-Einstieg seine "Kompetenz in der Elektromobilität" beweisen, wie Motorsportdirektor Jens Marquardt sagt. Auch Audi sieht sein Engagement in der Formel E als logisch. 2025 soll jeder vierte Audi ein Elektroauto sein. In der Formel E könne die Technologie für den Einsatz in der Serien-Produktion getestet werden. Ähnlich argumentiert Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Der Rennsport war schon immer eine Forschungs- und Entwicklungsplattform für die Industrie, wodurch die Formel E in der Zukunft sehr an Bedeutung gewinnen wird."

Ist die Formel E eine Konkurrenz für die Formel 1? Bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Die Formel 1 ist ein Milliarden-Geschäft mit globaler Strahlkraft, schillernder Historie und den berühmtesten Fahrern. Die Formel E wird wegen der längst nicht ausgereiften Technik und der Skepsis vieler Motorsport-Fans gegenüber den elektrischen Flitzern noch lange im Schatten der Königsklasse stehen. Der US-Medienkonzern Liberty, der künftig die Mehrheitsanteile an beiden Rennserien hält, dürfte ohnehin kaum daran interessiert sein, dass die Formel E der Formel 1 das Wasser abgräbt.

Muss sich die DTM wegen des Engagements der Autohersteller sorgen? "Nein, diese Bedenken gibt es nicht. Alle drei Hersteller haben ein klares Bekenntnis zur DTM abgegeben. In welcher Form und über welche Serien das Motorsportprogramm in der Breite ausgestaltet wird, ist Sache jedes Herstellers", sagte Hans Werner Aufrecht, Chef des DTM-Rechteinhabers ITR, zur Konkurrenzsituation zwischen der Formel E und der DTM.

Wo ist die Formel E zu sehen? Die Formel E startet auf Stadtkursen in zehn Metropolen von Hongkong über Buenos Aires und Paris bis New York. In Deutschland macht die Formel E am 10. Juni 2017 erneut in Berlin Station. Eurosport überträgt die Formel E im frei empfangbaren Fernsehen.

Mehr zum Thema: Die Autos der Formel 1

Fahrerwertung Formel E Teamwertung Formel E Fahrer Punkte Team Punkte Daniel Abt (66) ABT Schaeffler Audi Sport Lucas di Grassi (11) Sam Bird (2) DS Virgin Racing Jose Maria Lopez (37) Jerome d’Ambrosio (7) Faraday Future Dragon Racing Loic Duval (6) Felix Rosenqvist (19) Mahindra Racing Nick Heidfeld (23) Robin Frijns (27) MS Amlin Andretti Antonio Felix da Costa (28) Oliver Turvey (88) NextEV NIO Nelson Piquet jr. (3) Mitch Evans (20) Panasonic Jaguar Racing Adam Carroll (47) Ersatz: Ho-Pin Tung Sebastien Buemi (9) Renault e.dams Nicolas Prost (8) Jean-Eric Vergne (25) Techeetah Ma Qing Hua (33) Stephane Sarrazin (4) Venturi Maro Engel (5)

dpa