Ford Mustang Black Shadow Edition (2017): Erste Infos

Der Ford Mustang Black Shadow Edition kommt 2017 im exklusivem Design und mit hochwertiger Ausstattung nach Europa. Unter der Haube des US-Coupés schlägt ein V8-Herz mit 421 PS.



Ford bringt mit dem Mustang Black Shadow Edition eine neue Sonderedition des ikonischen Pony-Cars nach Europa. Das ausschließlich als Fastback-Coupé erhältliche Sondermodell ist ab Januar 2017 in Verbindung mit einem 421 PS starken 5,0-Liter-V8 auch bei deutschen Ford Händlern zu bestellen. Kunden können dann wahlweise zwischen manueller Sechsgang-Schaltung oder einem sechsgängigen Automatikgetriebe mit Schaltwippen am Lenkrad wählen. Noch mehr Individualisierung bietet sich bei der Farbe, hier stehen nämlich mit Arktis-Weiß Metallic, California-Gelb und Race-Rot gleich drei exklusive Lackierungen zur Wahl. Zur umfangreichen Serienausstattung des Ford Mustang Black Shadow Edition (2017) gehören unter anderem Parksensoren, klimatisierte Sitze für Fahrer und Beifahrer sowie ein Soundsystem mit zwölf Lautsprechern und einem leistungsfähigen Subwoofer im Kofferraum. Die in Schwarz gehaltenen Polsterung in Lederoptik mit Ziernähten am Armaturenträger und passenden Türeinsätzen unterstreicht zusätzlich den edlen Charakter der Mustang-Sonderedition.

Fakten zum Ford Mustang:

Mustang Black Shadow Edition für 2017

Natürlich fehlt dem Ford Mustang Black Shadow Edition (2017) auch das schwarze Pony-Emblem im GT-Kühlergrill nicht, seriemäßig sind außerdem spezielle 19-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Y-Design und schwarze Zierstreifen, die über Powerdome und entlang der Fahrzeugflanke angebracht wurden. Dier schwarzen 5,0-Liter-Embleme an den Seiten runden den sportlichen Auftritt des Mustang Black Shadow Edition (2017) ab. Natürlich darf auch ein modernes Kommunikations- und Entertainmentsystem nicht fehlen. Die Mustang-Sonderedition bietet deshalb Ford SYNC 3 mit AppLink, 8-Zoll-Touchscreen und Navigationssystem.

Julian Islinger