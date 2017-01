Ford F-250 Lariat: Tuning von Hennessey

Hennessey präsentiert den VelociRaptor, ein SUV auf Basis des Ford Super Duty F-250 Lariat. So, wie Hennessey ihn überarbeitet hat, ist es jetzt ein bis in die Haarspitzen ...

Hennessey präsentiert mit dem Velocirapor ein Monster-SUV, das auf dem Ford Super Duty F-250 Lariat basiert und nach dem massiven Umbau eher einem gedopten 2015er Ford Excursion gleicht.



Hennessey präsentiert den VelociRaptor, ein SUV auf Basis des Ford Super Duty F-250 Lariat. So, wie Hennessey ihn überarbeitet hat, ist es jetzt ein bis in die Haarspitzen gedopter Ford Excursion von 2015. Der Velociraptor hat einen 6,2-Liter-V8 mit 608 oder 660 PS, je nachdem, welches Tuning-Paket in Auftrag gegeben wird. Der Velociraptor ist ein Viertürer mit bis zu acht Sitzplätzen, wenn eine optionale Mittelreihe verbaut wird. Die Diesel-Variante leistet 446 PS und erreicht gigantische 1193 Newtonmeter maximales Drehmoment. Optional bietet Hennessey Upgrades der Aufhängung, Räder, Reifen und des vorderen und hinteren Stoßfängers an. In einen solchen Frontstoßfänger sind eine LED-Lichtleiste und eine Seilwinde integriert. Wieviel Zugkraft diese hat, verrät Hennessey nicht, spricht nur von "massive towing capacity", also einer hohen Zuglast. Der Velociraptor ist das größte Auto, das Hennessey bis jetzt zusammengeschraubt hat. Nach eingegangener Bestellung bittet sich der Tuner ein halbes Jahr Bauzeit aus und verlangt umgerechnet 142.100 Euro für das SUV.

Bildergalerie: Der Hennessey Velociraptor

Die stärksten Tuning-Autos im Video:

Hennessey tunt einen Ford Super Duty F-250 Lariat

Der Ford Super Duty F-250 Lariat hat ab Werk 390 PS und 430 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die verbaute Seilwinde hat 93.4 Kilonewton Zugkraft und eine maximale Nutzlast von 3,46 Tonnen. Das aktuelle Modell des Ford Super Duty F-250 Lariat kostet umgerechnet 40.000 Euro.

Mehr zum Thema: Steven Tyler verkauft seinen Venom GT Spyder

Michael Strathmann