Vor kurzem hat Regisseur F. Gary Gray die Arbeiten an "Fast 8" abgeschlossen, jetzt soll bald der erste Trailer in die Kinos kommen. Und zwar am 11. Dezember. Auf Facebook zeigte sich das "Fast & Furious"-Team in einem gemeinsamen Bild, um sich ...

"Fast 8" (2017) ist abgedreht und laut Vin Diesel ist auch der erste Trailer im Kasten. Am 11. Dezember kommt der Teaser demnach ins Kino, hier gibt's schon mal vorab alle Infos und die Filmautos aus "Fast 8"!



"Fast 8" (2017) ist abgedreht, jetzt soll bald der erste Trailer in die Kinos kommen. Und zwar am 11. Dezember, wie Vin Diesel auf seiner Facebook-Seite verraten hat. "Der Trailer von Fast 8 wird euch wegpusten", schrieb der Darsteller von Dom Toretto euphorisch auf seiner Wall. "New York City, 11. Dezember! Ihr werdet sehen, warum es Spannungen gab, ihr werdet die Intensität verstehen!" Auch das restliche "Fast & Furious"-Team zeigt sich gemeinsam auf Facebook und schreibt: "Wir wollen die Möglichkeit nutzen, um uns bei denen zu bedanken, die in den vergangen 100 Tagen so hart für den neuen Film gearbeitet haben." Weiter ist dort zu lesen: "Alles was wir tun, kommt von unserer gemeinsamen Leidenschaft, euch das Beste bieten zu wollen." Dabei zeigte sich das "Fast 8"-Team zwischenzeitlich längst nicht mehr so harmonisch, worauf Vin Diesel wohl mit "Spannungen" anspielte. Dwayne "The Rock" Johnson hatte sich über seine Facebook-Seite über männliche Schauspielerkollegen am "Fast 8"-Set ausgelassen, dass sie nicht wie Profis arbeiteten. Gerüchten zufolge meinte er vor allem Vin Diesel. Kurz danach aber hat Johnson seine Nachricht entschärft, es gebe "in einer Familie nun mal Meinungsverschiedenheiten". Letztlich wollten alle Fast 8-Darsteller einfach nur einen guten Film abliefern. Dass die Motivation ungebrochen ist, zeigen die Planungen für die nächsten Ableger der "Fast & Furious"-Reihe. So sprach Vin Diesel jüngst die Brüder des verstorbenen Paul Walker an, ob sich Caleb und Cody vorstellen könnten, Pauls Rolle zurück auf die Leinwand zu bringen. Sollten sich Caleb und Cody Walker einverstanden zeigen, könnten sie – wie auch schon in "Fast & Furious 7" – Paul Walker doubeln.

Bildergalerie: Die Filmautos in "Fast 8"

Alle Infos zum Fast 8 im Video:

Erster Trailer für "Fast 8" kommt am 11. Dezember

Was im ersten Trailer von "Fast 8" auf jeden Fall sprotzt und brodeln wird, ist Lettys neue Karre: ein 1966er C2 Corvette Sting Ray. Ein mächtig heißes Gerät, nicht nur wegen der recht seltenen Lackierung in Rally Red (1966 wurden wohl nur rund 3500 Corvette in der Farbe gebaut). In seiner stärksten Ausführung leistet die Corvette Sting Ray dank sieben Liter großem V8 satte 450 SAE-PS und 544 Newtonmeter Drehmoment. Welcher Motor allerdings im Bug des roten Chevy für "Fast 8" vor sich hin blubbert, ist wegen fehlender Schriftzüge nicht zu erkennen. Zu sehen sind allerdings riesige schwarze Alufelgen vor modernen Bremsscheiben und diverse Action-Aufnahmen für "Fast 8", in der das autombile Schätzchen nicht geschont wird – "leider" aus Sicht von Chevy-Fans, schön für "Fast 8"-Anhänger. Auf den Fotos sind übrigens auch weitere heiße Autos für "Fast 8" zu sehen, darunter ein 1970er Dodge Charger R/T, ein Plymouth GTX aus dem gleichen Baujahr, ein deftig frisierter Bentley Continental GT und ein grauer Mercedes-AMG GT S!

Mehr zum Thema: Alle "Fast & Furious"-Crashs

So sieht das neue "Fast 8" aus – Teaser-Video:

Charlize Theron spielt in "Fast 8" mit

Weitere Einblicke in den – mal wieder – riesigen Fuhrpark eines "Fast and Furious"-Films gewährten sowohl "Fast 8"-Darsteller Dwayne Johnson als auch Fuhrpark-Koordinator Dennis McCarthy. Sie stellen in ihren Videos die rund 17 Millionen US-Dollar schwere Sammlung an Filmautos vor – eine erstaunliche Mischung aus alt und neu, Serie wie getunt und sportlich wie gelängegängig. In "Fast 8" werden wir Exoten wie das Nissan IDx Konzeptauto ebenso zu Sehen bekommen, wie den Dauerläufer Land Rover 110. Während Sportwagen wie der Ferrari 458 oder eines der ganz wenigen roten McLaren 675LT in den USA für "Fast 8" serienmäßig bleiben, verpassten die Macher von "Fast 8" einem Toyota Supra wie auch einem Lamborghini Gallardo deftiges Biturbo-Tuning. Für Fans von Hot Rots hat "Fast 8"-Fuhrpark-Koordinator McCarthy natürlich auch etwas im Petto: Den Rat Rod mit 1000 PS starkem LS-V8 oder einen 1956er Bel Air!

Mehr zum Thema: "Fast & Furious"-Modellautos viel wert



Dwayne "The Rock" Johnson zeigt "Fast 8"-Fuhrpark im Video:

Ein von therock (@therock) gepostetes Video am 17. Jun 2016 um 15:54 Uhr

"Fast 8"-Dreharbeiten auf Kuba

In einem früheren Teaser zu "Fast 8" (2017) zeigt Filmstar Vin Diesel erste Impressionen vom Filmset auf Kuba. "Fast 8" spielt, wie das Video zeigt, mutmaßlich in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Die Dreharbeiten auf dem Inselstaat zeigen auch den Wandel in der Beziehung zwischen USA und Kuba: Das aufgetaute Vehältnis macht's möglich, dass seit geraumer Zeit erstmalig wieder ein US-amerikanischer Film auf kubanischem Boden gedreht wird. Es profitiert: "Fast 8"! Hauptsächlich aber spielt "Fast 8" in New York, zusätzlich gibt es auch einige eisige Szenen aus Island. Mit Bildern und Videos vom Einsatz zahlreicher Filmautos auf Island halten die Macher von "Fast 8" die Fans bei der Stange, Unter ihnen erkennen wir auch unter anderem einen Lamborghini Murciélago, aber auch einen zumindest optisch ordentlich gepimpten Subaru Impreza und einen fiesen Rally Fighter. Auf Island kamen zig actionreiche Szenen in den Kasten: Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit Wänden aus Flammen, martialischem Militärgerät und Sportwagen geben einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf den nächsten Teil der erfolgreichen "Fast & Furious"-Reihe und werden wohl auch im ersten Trailer zu sehen sein.

Mehr zum Thema: Redline, geheimer "Fast & Furious"-Teil?

"Fast 8"-Dreharbeiten auf Kuba im Video:

Das ist Bestzung von "Fast 8"

Doch gibt's nicht nur bei den Filmautos Neuigkeiten, sondern auch bei der Besetzung von "Fast 8": Cody Walker, der Bruder von Paul Walker, wird in "Fast 8" nicht mehr die Rolle von Brian O'Connor übernehmen. Dafür spielen Charlize Theron und Scott Eastwood im neuesten "Fast & Furious"-Film mit. Auf der Seite der Bösen wird sie von Jason Statham in der Rolle des Als Deckard Shaw unterstützt. Clint-Eastwood-Sohn Scott indes soll den neuen Schützling von Kurt Russells Mr. Nobody verkörpern. Es ist davon auszugehen, dass Russell bei "Fast 8" ebenfalls an Bord ist: Der 65-Jährige spielte im siebten Teil der Raser-Saga einen Regierungsbeamten, der Dominic Toretto (Vin Diesel) und seine Leute in eine neue Welt internationaler Auto-Warlords einführte. Wie sich nun der noch namenlose Charakter Scott Eastwoods dort einfindet, ob er sich in Torettos Familie eingliedert oder am Ende ein Gegner ist, bleibt aber offen. Außerdem feiert Eva Mendes als Monica Fuentes in "Fast 8" ihr Comeback. Neben den Darstellern für "Fast 8" ist auch klar, dass die "Fast & Furious"-Filmreihe mit den Ableger 9 (April 2019) und 10 (2021) endet.

"Fast 8"-Fuhrparkmanager Dennis McCarthy zeigt die Autos im Video:

Alexander Koch