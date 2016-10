Vom 26. November bis 4. Dezember öffnet die Essen Motor Show 2016 ihre Tore für PS-Fans und Auto-Freaks aus der ganzen Welt. Eines der Highlights wird der frisch zum EMS Fancar of the Year gekürte Audi Sport Quattro ...

Die Essen Motor Show 2016 (26. November bis 4. Dezember) steht bald wieder an. Wir zeigen schon jetzt das Fancar of the Year und geben alle Infos zu den Preisen, Öffnungszeiten und Ausstellern.



Vom 26. November bis 4. Dezember öffnet die Essen Motor Show 2016 ihre Tore für PS-Fans und Auto-Freaks aus der ganzen Welt. Eines der Highlights wird der frisch zum EMS Fancar of the Year gekürte Audi Sport Quattro von Daniel Berger. Über 1000 Stunden harter Arbeit investierte er in die Replica. Das Ergebnis: unschlagbare 1081 PS, also fast das Vierfache der Serienleistung (306 PS). Wie das möglich ist? Mit dem 20-Ventiler aus dem Audi S2! Der wurde nämlich in den Sport Quattro verpflanzt und mit dem nötigen Feinschliff auf die monumentale Leistung gepumpt. Dazu viel Karbon für die Karosserie, feuerroter Lack und goldene BBS-Felgen – fertig ist das PS-Monster für die Essen Motor Show 2016. Zu sehen sein wird der Audi Sport Quattro Replica neben rund 200 weiteren Tuning-Krachern aus ganz Europa in der Sondershow tuningXperience. Dort präsentieren sich unter anderem auch ein Porsche 964 mit Bodykit von Rauh Welt Begriff und ein VW Käfer Cabriolet. Mehr zum Thema: Audi Sport Quattro Replica



Bildergalerie: Essen Motor Show 2016 Fancar of the Year

Essen Motor Show 2016: Preise, Öffnungszeiten

Natürlich hat die Essen Motor Show 2016 nicht nur Tuning-Fans einiges zu bieten. So werden viele renommierte Autohersteller mit spannenden Premieren, neuen Concept Cars und Studien erwartet. Darunter unter anderem BMW, Ford, Peugeot, und Skoda oder sportliche Vertreter wie Abarth, Porsche Motorsport und Renault Sport Deutschland. Ein Highlight markiert der Speedback GT von David Brown Automotive, der an den berühmten Aston Martin DB5 von James Bond erinnert. Außerdem wird ein Concept Car präsentiert, das anstelle von Außenspiegeln Kameras montiert hat und zusätzlich durch die gläserne Motorhaube freie Sicht auf den Motor gewährt. Daneben werden auf der Essen Motor Show 2016 beliebte Tuning-Schmieden wie Abt Sportsline, AC Schnitzer, Brabus, Liberty Walk, Lorinser, Startech, Simon Motorsport und Techart vertreten sein. Fans der PS-Profis dürfen jubeln, denn JP Performance und Sidney Industries werden auf der Messe ebenfalls aktuelle Umbauten präsentieren. Dazu gesellen sich Reifenhersteller wie Continental, Hankook und Toyo Tires.

Mehr zum Thema: Die krassesten Brabus

Über 500 Aussteller auf Essen Motor Show 2016

Mit der Essen Motor Show 2016 stehen auch zwei Jubiläen an, zu denen es besondere Ausstellungen geben wird. Ferrari wird anlässlich seines 70-jährigen Firmenjubiläums verschiedene Sportwagen und Klassiker vom Alfa Romeo 8C 1750 aus dem Jahr 1931 bis zu aktuellen Ferrari-Serienmodellen in einer Sondershow präsentieren. Der VW Golf GTI feiert ebenfalls Geburtstag und zelebriert seine 40-jährige Geschichte mit einer eigenen Ausstellung. Natürlich wurden auch die Oldtimerfreunde auf der Essen Motor Show 2016 nicht vergessen. Bei über 25 renommierten internationalen Händlern können sie sich über Old- und Youngtimer informieren und wer bei den ganzen Pferden selbst mal Lust auf eine Kostprobe hat, kann in der DMAX-Motorsportarena an Driftfahrten teilnehmen.

Mehr zum Thema: Highlights der EMS 2015

Wo? Messegelände Essen: Norbertstraße 2, 45131 Essen Wann? 26. November bis 4. Dezember 2016 + Previewday am 25. November

Öffnungszeiten Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa-So: 9-18 Uhr, Previewday: 9-18 Uhr Preise? VVK: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Previewday 25 Euro,

Zweitages-Ticket 27 Euro

Tageskasse: 15 Euro, wochentags ab 15 Uhr 10 Euro,

Previewday ab 15 Uhr 13 Euro

Lena Reuß