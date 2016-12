Der Elektroantrieb muss nicht nur öko sein, im Gegenteil: durch seine Eigenschaften eignet er sich perfekt für Sportwagen. Das hat auch längst die Industrie begriffen. Unser Ranking zeigt die stärksten Elektro-Supersportler.



Aus dem Stand das maximale Drehmoment abrufen – das ist nur einer von vielen Vorteilen beim Elektroantrieb. Kein Wunder, dass da auch immer mehr Elektro-Supersportler aus dem Boden sprießen. Und zwar nicht nur von namhaften Autobauern, die seit Jahrzehnten etabliert sind. Im Gegenteil: Immer mehr Startups verschreiben sich der modernen Technologie und nutzen die noch vorhandenen Marktlücken aus. So heißen die Hersteller aktueller Elektro-Supersportler zum Beispiel Qiantu, Rimac oder NextEV. Das bekannteste StartUp, das den Durchbruch bereits geschafft hat, dürfte wohl Tesla sein. Zwar ist das Model S nicht direkt ein klassischer Supersportwagen, aber in der Top-Version P100D hält es mit den Fahrleistungen der anderen locker mit. Aber auch Mercedes und Audi haben extra sportliche Elektro-Flitzer im Programm, bei BMW kündigt mit dem nächsten i8 schon einer an und auch Ferrari oder McLaren tasten sich mit der Entwicklung von Hybriden langsam an den Antrieb der Zukunft heran.

Platz 1 bis 12: Die stärksten Elektro-Supersportler

Aber warum gerade Elektro-Supersportler? Schon klar: Die Leute, die sich einen solchen Sportwagen leisten können, müssen vermutlich nicht auf die Kraftstoffpreise achten. Aber die Fahrweise bringt ganz neuen Komfort mit sich: Leistung hat nichts mehr mit Drehzahl zu tun, kein Schalten, Ruckeln oder Hochdrehen des Motors. Grund genug mal einen Blick auf die stärksten Elektro-Supersportler überhaupt zu werfen. Das Leistungsspektrum reicht von 400 bis 1360 PS, die Reichweite zwischen 300 und 800 Kilometern. Und es sei verraten: Nicht Audi und Mercedes stehen auf dem Siegertreppchen. Das vollständige Ranking ist in der Bildergalerie zu sehen.

Lena Reuß