Detroit Auto Show 2017 (NAIAS): Alle Neuheiten!

Die Detroit Auto Show 2017 (8. bis 22. Januar) läutet wie immer den Reigen der großen Messen im neuen Jahr ein. Zahlreiche Autohersteller werden die Chance nutzen und die ersten Top-Neuheiten zum Jahresbeginn in Detroit vorstellen. So will BMW seinen neuen 5er (G30) im Rahmen einer offiziellen Messepremiere enthüllen, während gleichzeitig gemutmaßt wird, dass Mercedes sein E-Klasse Coupé nach Detroit bringen könnte. Natürlich werde zur Detroit Auto Show 2017 auch zahlreiche US-Hersteller anwesend sein, wie etwa Ford, die den Mustang GT und das Cabrio als Facelift und weitere Neuheiten auf ihrem Messestand in Szene setzen werden. Da man sich in Detroit aber auf dem amerikanischen Markt präsentieren kann, ist die Messe gerade für europäische Autohersteller der erste, wichtige Termin im Messejahr.

Bildergalerie starten: Highlights der Detroit Auto Show 2017

NAIAS: Detroit Auto Show startet am 8. Januar 2017

Neben den Premieren und Vorstellungen auf der Detroit Auto Show 2017, werden natürlich auch technologische Neuerungen der Autoindustrie im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Wie schon im letzten Jahr, sollen die besonders hervorgehobenen Themenfelder dabei E-Mobilität, Connectivity und autonomes Fahren sein. Dafür wurde mit der parallel zur Detroit Auto Show laufenden "AutoMobili-D" ein alternatives Messe-Forum geschaffen. Die Detroit Auto Show findet wie gehabt im "Cobo Center" statt, welches mit 67.400 Quadratmetern Ausstellungsfläche eine der größten Messehallen der USA ist.

Wo? Cobo Center: 1 Washington Blvd, Detroit, MI 48226, USA Wann? Samstag, 14. Januar - Samstag, 21. Januar 2017

Öffnungszeiten: 9:00 - 22:00 Uhr (Kein Einlass nach 21 Uhr) Preise? Erwachsene: 13 US-Dollar

Senioren (über 65 Jahre): 7 US-Dollar

Kinder (7 bis 12 Jahre, freier Eintritt unter 6 Jahren): 7 US-Dollar

Julian Islinger