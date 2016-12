BMW 750Li xDrive (G11): Tuning von Abu Dhabi Motors

Sie haben es wieder getan! Im legendären Showroom von Abu Dhabi Motors parkt derzeit die 750Li-xDrive-Version des aktuellen BMW 7ers in all ihrer Pracht – und mit dem ein oder anderen Anbauteil von 3D-Design und M-Performance.



Individuell ausgestattete Luxus-BMW in exotischer Lackierung sind das Markenzeichen von Abu Dhabi Motors, die immer wieder Einzelanfertigungen wie den hier gezeigten BMW 750Li xDrive in ihrem Showroom zu Gast haben. Das Luxus-Geschoss wurde edel hergerichtet, und damit ist nicht nur die gediegene Lackierung in "Singpaore Grey" gemeint, sondern auch das teilweise modifizierte Äußere des Bimmers. Aber was ist alles neu am BMW 750 Li? Auffälligste Veränderung ist ohne Zweifel der neue Frontspoiler von 3D-Design. Hinzu kommen zweifarbige 21-Zoll-Alufelgen und ein schwarzer Nierengrill, sowie Heckspoiler und Pedale von M-Performance.

Bildergalerie starten: BMW 750Li xDrive "Singapore Grey"

BMW 7er im Video:

BMW 750Li xDrive von Abu Dhabi Motors

Obwohl das Exterieur des BMW 750Li xDrive im Showroom von Abu Dhabi Motors vergleichsweise sportlich daherkommt, hat man sich im Innenraum für gediegenen Wohlfühl-Luxus, heißt gestepptes Leder und Wurzelholz-Applikationen, entschieden. Motorentechnisch bleibt alles beim Alten, was nicht bedeuten soll, dass der BMW 750Li schwachbrüstig unterwegs wäre – oh nein! Obwohl fast zwei Tonnen schwer, beschleunigt der 7er dampfhammergleich in nur 4,5 Sekunden auf Tachostand 100 km/h. Möglich macht's der 450 PS starke Biturbo-V8.

Mehr zum Thema: BMW 760Li von Abu Dhabi Motors

Julian Islinger