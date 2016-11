BMW 5er M-Performance: Werkstuning für den G30

Da kommt Rennsport-Leidenschaft in die Business-Klasse! Zahlreiche Zubehör-Komponenten von M-Performance verhelfen dem kommenden BMW 5er zu maßgeschneiderter Dynamik und individueller Athletik.



Der nächste BMW 5er kommt im Februar 2017 auf die Straße, parallel dazu beginnt außerdem die Markteinführung des für alle Varianten der BMW 5er Limousine verfügbaren M-Performance-Zubehörs. Die von der BMW-M-GmbH speziell für den kommenden 5er entwickelten Nachrüst-Komponenten aus den Bereichen Antrieb, Fahrwerk, Aerodynamik und Cockpit ermöglichen eine individuell maßgeschneiderte Steigerung der Athletik im äußeren Erscheinungsbild, der Agilität im Fahrverhalten und sportlichen Optik im Innenraum. Für die direkt zur Markteinführung des BMW 5ers verfügbaren Modelle BMW 540i und BMW 540i xDrive wird außerdem ein Power- und Sound-Kit angeboten, das die Leistung ihres Reihensechszylinder-Ottomotors um 25 kW/34 PS auf 265 kW/360 PS und das maximale Drehmoment um 50 auf 500 Newtonmeter erhöht. Kombiniert wird das Leistungsplus mit einem perfekt darauf abgestimmten Schalldämpfersystem, das für einen käftigeren Sound sorgt. Natürlich stehen für das Schalldämpfersystem Endrohrblenden in Chrom- beziehungsweise Carbon-Ausführung zur Auswahl. Mehr zum Thema: Alles zum neuen BMW 5er



G30: BMW 5er M-Performance-Paket

Auch die zur Optimierung der Aerodynamik-Eigenschaften entwickelten Exterieur-Komponenten wurden von der BWM-M-GmbH auf die BMW 5er Limousine abgestimmt. Als Ergänzung zu dem ab Werk verfügbaren M-Sportpaket sowie zu dem ebenfalls als Nachrüstoption verfügbaren M-Aerodynamikpaket sind modellspezifische Aerodynamikkomponenten erhältlich. Das Angebot umfasst Aufsatzteile für den vorderen Stoßfänger, einen Heckdiffusor und einen Heckspoiler in schicker Carbon-Ausführung. Ergänzend dazu gibt es schwarze Seitenschwelleraufsätze sowie – alternativ zur Carbon-Ausführung – Heckspoiler und Heckdiffusor aus Polyurethane. Die aus Carbon bestehenden Komponenten werden in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Zusätzliche optische Highlights lassen sich durch die Außenspiegelkappen aus Carbon , das schwarze Frontziergitter, schwarze Zierspangen für die Bremsluftkanäle, Seitenschwellerfolierungen mit M-Performance-Schriftzug und den bekannten, dreifarbigen Akzentstreifen setzen. Darüber hinaus umfasst das Angebot im Produktbereich Fahrwerk 20 Zoll große Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign und Mischbereifung in den Größen 245/35 R20 an der Vorderachse und 275/30 R20 an der Hinterachse.

Sportlicher Innenraum im BMW 5er mit M-Paket

Für ein vom Rennsport inspiriertes Ambiente im Cockpit wird voraussichtlich ab Sommer 2017 durch das BMW-M-Performance-Sportlenkrad in Alcantara-Ausführung mit roter Mittenmarkierung in 12-Uhr-Position und silbergrauer Kreuzstichnaht gesorgt. Bei Fahrzeugen, die mit einem Achtgang-Steptronic Sport Getriebe ausgestattet sind, wird auch das Sportlenkrad mit Schaltwippen kombiniert.

