Top Gear BMW 3er (E36): Verkauf

War das eine Schlammschlacht! Mit diesem BMW 3er (E46) fuhr Jeremy Clarkson für Top Gear beim Rallycross mit. Nun steht der rennoptimierte Bimmer zum Verkauf!



Noch für Top Gear, versuchte sich das bekannte Moderatoren-Trio Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond im Rallycross. Für die Top-Gear-Folge von 2012 wurden für May ein Toyota MR2, für Hammond ein Citroen Saxo und für Clarkson ein BMW 3er (E36) renntauglich gemacht. Letzterer – ein BMW 328i – steht nun in Großbritannien zum Verkauf. Natürlich nicht ohne den Promi-Bonus ausreichend zu würdigen! Dabei dürfte die Fahrweise von Jeremy Clarkson – auf Youtube hinreichend dokumentiert (Staffel 18, Folge 7) – den Bimmer nicht unbedingt besser gemacht haben. Der 2,8-Liter-Reihensechszylinder mit 193 PS und 280 Newtonmeter benötigte im Anschluss zur Rallycross in Lydden Hill nämlich einen neuen Zylinderkopf.

BMW 3er (E36) von Top Gear zu kaufen

Doch nicht nur das: In den zahlreichen Duellen, unter anderem auch mit Hammond, verlor der BMW auch sein Gesicht. Weshalb der BMW 3er (E36) nach der Top-Gear-Folge eine neue Front und einen neuen Kühler erhielt. Ausgestattet mit Überrollkäfig, Sportfahrwerk und Plexiglas-Seitenscheiben steht der BMW 3er (E36) nun zum Verkauf. Für den machte ein BMW-Spezialisten den Top-Gear-Rennwagen auch wieder straßenlegal. Der britische Verkäufer MJF möchte für den weltweit bekannten BMW 3er (E36) stattliche 3995 Pfund (rund 4700 Euro). Dafür sei der BMW aber auch renntauglich, oder aber ein schönes Sammlerobjekt für Top-Gear-Fans.

Alexander Koch