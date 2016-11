Autobahn privatisieren: Pläne der CDU

Die neuen Investoren in das privatisierte Autobahnnetz versprechen Milliardeninvestitionen in die Intrastruktur – und erwarten im Gegenzug natürlich Rendite. Bezahlen müssen letzten Endes auch die Nutzer der Autobahnen.

Die Union plant, die deutsche Autobahn zum Teil zu privatisieren. In dieser Woche warb Finanzminister Schäuble (CDU) im Haushaltsausschuss für die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft, die künftig den Bau und die Instandhaltung der Autobahnen übernehmen soll. Bezahlen müssten die Autofahrer – auch per Maut.



Das werden Autofahrer nicht gerne hören! So plant die Bundesregierung nach neuesten Berichten eine weitere Teilprivatisierung der deutschen Autobahnen. Bereits jetzt warb Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) im Haushaltsausschuss des Bundestags für die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft, die künftig Finanzierung, Bau und den Betrieb des Autobahnnetzes übernehmen soll. Mit der Konkretisierung dieser Pläne werden gleich zwei Gewissheiten deutscher Autofahrer in Frage gestellt, nämlich, dass die Benutzung der heimischen Autobahnen nichts kostet und dass Bund und Länder für die Instandhaltung der nötigen Infrastruktur aufkommen. Auch ist fraglich, ob der Bund überhaupt rechtlich dazu im Stande ist, die Autobahnen in Teilen an private Investoren zu verkaufen. Immerhin sind diese schon durch den Steuerzahler mittels Ökosteuer, Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer finanziert.

Pkw-Maut Deutschland (Video):

CDU plant Privatisierung der Autobahn

Tatsächlich könnte Schäubles Plan zur Privatisierung der Autobahnen nur mit einer Grundgesetzänderung realisiert werden. Ein entsprechender Entwurf der Bundesregierung dafür existiert bereits, ebenso wie eine Zahl. So sollen angeblich 49,9 Prozent der Infrastrukturgesellschaft auf private Investoren verteilt werden. Interessant: Schon jetzt sind Teile des Autobahnnetzes im Wert von 5 Milliarden in privater Hand, darunter die A8 zwischen Augsburg und München, sowie Teile der A1 und der A5 bei Eisenach. Zu den bisherigen Investoren gehören unter anderem die Vinci Group, der private Betreiber der französischen Autobahnen, sowie die Baukonzerne Bilfinger Berger, Fluor und Hochtief. Geht es nach den Plänen des Bundesfinanzministers, sollen nun auch Baken und Finanzinstitute hinzukommen. Verkehrsminister Dobrindt (CSU) sekundiert Schäuble indessen und beteuert, dass der Staat auf das Geld der Konzerne angewiesen sei, da es immer unattraktiver werde, den Straßenbau allein zu finanzieren, geschweige denn, ihn logistisch zu organisieren.

Mehrfach-Belastung von Autofahrern – auch durch Maut

Die neuen Investoren wollen Milliarden in die Intrastruktur stecken – und erwarten im Gegenzug natürlich Rendite. Bezahlen müssen letzten Endes auch die Nutzer der Autobahnen. Die von Schäuble angekündigte Gesellschaft soll sich demnach für Erste aus Einnahmen der Lkw-Maut finanzieren, aber auch die Einführung der bereits für Tot erklärten Pkw-Maut rückt wieder in den Fokus. Schon im Frühjahr 2016 erklärte der Bundesfinanzminister auf einer Tagung der Bauindustrie, dass die Autobahnen in Zukunft "stärker nutzerorientiert finanzieren" müssen, was übersetzt die Einbeziehung einer neuen Straßengebühr bedeutet. Kritik an den Plänen der Bundesregierung kommt derweil von bedeutenden Vergassungsrechtlern, aber auch von den Grünen im Bundestag, die Schäuble vorwerfen, Banken und Versicherungen ein Milliardengeschenk zu machen. Auch hat sich in Hinblick auf die bereits privatisierten Streckenabschnitte in Deutschland gezeigt, dass sich diese für den Steuerzahler nicht rechnen. Die vorhandenen Streckenabschnitte in privater Hand hätten demnach über 1,9 Milliarden Euro mehr gekostet, als wenn der Staat sie selbst gebaut hätte.

Julian Islinger