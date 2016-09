Das AUTO ZEITUNG Sonderheft Gebrauchtwagen 2017 ist Ihr Helfer beim Autokauf. Unser Ratgeber verrät die Stärken und Schwächen der 240 beliebtesten Gebrauchtwagen. Ab sofort im Handel!



Jahr für Jahr werden mehr als doppelt so viele Gebrauchtwagen wie Neufahrzeuge verkauft. Und das, obwohl die Preise für gepflegte Secondhand-Autos weiter steigen. Im vergangenen Jahr registrierte das Kraftfahrtbundesamt 7,33 Millionen Besitzumschreibungen. Mit monatlich über 600.000 umgemeldeten Fahrzeugen boomt der Gebrauchtwagenmarkt auch 2016 vergleichbar stark. Besonders gefragt und damit wertstabil sind die Dieselmodelle aller Hersteller – speziell sogar jene von VW, die mit geschönten Abgaswerten per kriminell eingesetzter Schummelsoftware die Branche in die Schlagzeilen brachte. Erstaunlicherweise sind hier keine Wertverluste erkennbar. Im Gegenteil: Bei diesen Fahrzeugen hat die Preisschraube sogar angezogen. Es stehen derzeit aber viele gut ausgestattete, günstige Autos und sogar richtige Schnäppchen bei Händlern und Privat-Verkäufern. Doch die muss man erst einmal finden. Wichtig ist, dass Sie nicht nur eine Suchanfrage auf einschlägigen Internet-Portalen starten. Denn hier versuchen auch Blender und Rosstäuscher, ein Geschäft zu machen.

Ratgeber-Sonderheft hilft beim Gebrauchtwagen-Kauf 2017

Besser ist es, sich vorab rundum gründlich zu informieren – etwa mit unserem großen Gebrauchtwagen-Ratgeber 2017. Denn mit konkreten Vorstellungen von Ihrem Wunschauto und realen Preisen im Blick tappen Sie nicht so schnell in eine Falle. Wir stellen die wichtigsten Vor- und Nachteile sowie die Mängelhäufungen der 240 beliebtesten Modelle für Sie zusammen. Besonders sicher ist der Gebrauchtkauf bei Händlern, die im Rahmen ihrer Gebrauchtwagenprogramme Garantien und sogar einen Umtausch anbieten. Lesen Sie dazu unsere Übersicht auf Seite 18. Das Mängel-Barometer der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung gibt dagegen Auskunft über die Zuverlässigkeit der verschiedenen Fahrzeuge. Und damit Sie als Käufer – oder Verkäufer – für alle Preisverhandlungen gut vorbereitet sind, finden Sie ab Seite 134 die aktuelle Schwacke-Liste mit über 25.000 realen Autopreisen.

