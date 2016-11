Auto Trophy 2016: Die Sieger nach Kategorien

Leserinnen und Leser aus vier Kontinenten haben über die Vergabe der Auto Trophy 2016 entschieden. Wir präsentieren die Sieger in allen Kategorien der 29. Auto Trophy.



Die Sieger der Auto Trophy "World’s Best Cars" 2016 stehen fest. Die Leserinnen und Leser sowie die Online-User von internationalen Auto-Fachtiteln der Bauer Media Group haben in sieben Kategorien gemeinsam abgestimmt. In weiteren 17 nationalen Kategorien kürten die Autokenner aus dem deutschsprachigen Raum ihre Favoriten. Eine Marke sticht in diesem Jahr besonders hervor: Schon 2015 gewann Audi fünf Trophäen. In diesem Jahr können die Ingolstädter unsere Wähler sogar in sieben Kategorien überzeugen.

Auto Trophy 2016: Alle Sieger unserer Leserwahl

Am deutlichsten setzt sich der A1 in der Kategorie "City Cars / Kleinwagen" in Szene. Mit 29,6 Prozent hat er einen satten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Opel Adam mit 10,6 Prozent. Mit 32,9 Prozent bei den "Import-Vans" kann nur der Seat Alhambra das Ergebnis des A1 toppen. Deutliche Siege mit mehr als einem Viertel der Stimmen verbuchten auch Tesla Model X (28,4 Prozent), Audi Q5 (28,2 Prozent), Audi Q2 (28,1 Prozent), VW Multivan (27,3 Prozent), Audi A5 Sportback (26,1 Prozent) und Jaguar XF (25,5 Prozent). Herzlichen Glückwunsch allen Siegern in den 26 Kategorien. Doch auch die Wählerinnen und Wähler gehen nicht leer aus – es lockten Preise im Wert von insgesamt 200.000 Euro. In einer der nächsten Ausgaben der AUTO ZEITUNG geben wir die Gewinner bekannt. Die Ergebnisse in den Kategorien Oberklasse, Sportwagen, Van und in allen weiteren Kategorien lesen Sie in der Bildergalerie!



Philipp Kesternich