Audi TT: Tuning von EAH Customs

Bei Rothmanns denkt man zunächst an Porsche und Le Mans. Oder an Walther Röhrl in seinem Opel Ascona 400. Dass jetzt ein Audi TT in dieser Lackierung durch Deutschland fährt, halten Viele für ein Sakrileg. Geschaut wird trotzdem.



Es rollt ein ganz besonderer Audi TT durch Deutschland. Egal, wo er auftaucht – sei es am Wörthersee oder bei der XS Carnight in Berlin – überall sorgt er für Aufsehen. Jan Rhein von EAH Customs hat seinem Zweiliter-TSi quattro eine Karosseriefolierung verpasst, die die original Rothmanns-Rennlackierung imitiert, mit der 1982 der legendäre Porsche 956 einen Dreifachtriumph in Le Mans eingefahren hat. Auch Erinnerungen an Walther Röhrl werden wach und an die Zeiten, als er in einem Opel Ascona 400 in Rothmanns-Optik die Rallye-Welt aufmischte. Wenn man schließlich die Begriffe Porsche und Rallye zusammenbringt, ist man im Epizentrum der Rothmanns-Welt angelangt. Legendär, wie die Porsche 911 SC RS und 911 SC 4x4 damals über Sand, Schotter und Asphalt gerast sind. Kein Wunder also, dass der 233 PS starke Audi TT in Rothmanns-Rennlackierung allenthalben für große Augen sorgt. So auffällig, wie der Audi TT optisch daher kommt, so interessant sind auch das Fahrwerk und die Räder. Die 225er Reifen stecken auf dreiteiligen 20 Zoll-ET40-Felgen und sorgen mit ihren weiß lackierten Sternen für weiteres Aufsehen.

Bildergalerie: Der Rothmanns-TT

Der Audi TT RS im Video:

Audi TT in legendärer Rothmanns-Optik

Damit das alles noch in unter die Radhäuser passt, wurde dem Audi TT in Rothmanns-Optik mit seinem ultraflachen Setup ein GfK-Kotflügel verpasst. Die Bremsen stammen von Audi: Vorne ist das Bremssystem eines R8 verbaut, hinten kommen die Bremsscheiben eines RS7 zum Einsatz. Die sportliche Erscheinung wird weiterhin gesteigert durch den verbauten Überrollbügel.

Michael Strathmann